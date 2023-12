Most v Lokah odprt

3.12.2023 | 16:00

Foto: FB PKD

Loke - V tem tednu so za promet po sanaciji spet odprli most čez Krko v Lokah. Omejitev tonaže je ostala pri 2,5 t, dodatno pa je nameščena omejitev višine na 2,3 metra. To je bilo potrebno, kot so nam povedali na straški občini, zaradi kršitev, ki so se pojavljale, po mostu so namreč vozili tudi z vozili, ki presegajo omejitev teže (npr. traktorji, kombiji, tovornjaki, ipd.)

Obe omejitvi ostajata do izgradnje novega mostu.

Med sanacijo so dela potekala na dveh delih podpornikov, podjetje CGP se je lotilo dodatnih ojačitev, kar je občino stalo dobrih 10.000 €.

M. K.