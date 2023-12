Mladostno razigran prižig lučk v Semiču

2.12.2023 | 16:20

Semič - ''Sem'ška mladina je včeraj izpeljala še eno odlično druženje mladih in mladih družin na trgu Sv. Štefana v Semiču,'' so sporočili iz tamkajšnjega Kulturnega centra.

Že v letošnjem marcu je Občina Semič povabila vse zainteresiran mlade v starosti od 15 do 29 let, da podajo predloge za izvedbo družbeno koristnih projektov v občini z nazivom »Mladi za Semič«. Za izvedbo projektov so imeli mladi v skladu s Strategijo za mlade Občine Semič 2021- 2025 v letošnjem letu na voljo 3.000 evrov.

Mladi so se odločili, da organizirajo dogodek Mladostno razigran prižig lučk v Semiču, k organizaciji je pristopil tudi KC Semič.

Mladi so se, kot menijo v slednjem, odlično angažirali pri izbiri nastopajočih, saj so izbrali Majo Jovanović iz Moje pravljice za popestritev dogodka mladim družinam. Za voljo medgeneracijskega povezovanja so na oder povabili otroke iz vrtca Sonček Semič.

Za nastopajoče glasbenike so si izbrali band Inšpektorji, saj so želeli dati priložnost mladim nastopajočim in se tudi povezati s kočevskim območjem.

Za dozo smeha so povabili Admirja Baltića, ki se je kljub starostno različni publiki na odru znašel odlično.

Na dogodku so mladi omogočili tudi 9. razredu Osnovne šole Semič, da organizira dobrodelni bazar. Ema Krašna, učenka 9. razreda OŠ Semič: "Bazar smo organizirali z željo, da bi domačim ljudem ponudili naše voščilnice in piškote, v zameno za dobrodelni prispevek. Na naši šoli 9. razredi tradicionalno obiščejo Dunaj in tam veliko zvemo o zgodovini in arhitekturi mesta. Letos zbiramo sredstva, da ga lahko obišče tudi naša generacija.«

M. K.

Foto: Uroš Novina

