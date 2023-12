Poraženi iz Splita

2.12.2023 | 08:30

Foto: Liga ABA

Split - Košarkarji Krke so v tekmi 10. kroga lige Aba izgubili v Splitu s 74:78 (19:29, 36:48, 59:68).

* Mala dvorana KK Split, gledalcev 700, sodnik: Nikolić, Ćalić, Vesković.

* Split: Funderburk 16 (6:6), Shorter 5 (1:4), Sullivan 12, Kalajžić 7 (2:2), Tišma 7 (2:2), Runjić 6 (2:2), Vuko 5, Gnjidić 6, Ljubičić 14 (6:7).

* Krka: Hamilton 4, Stergar 2 (2:4), Bačvić 3, Cerkvenik 6 (1:1), Cousins 11, Jurković 5 (1:2), Špan 15 (2:2), Škedelj 5 (1:2), Radovanović 13, Macura 10.

* Prosti meti: Split 19:23, Krka 7:11.

* Met za tri točke: Split 7:19 (Funderburk 2, Gnjidić 2, Kalajžić, Tišma, Vuko), Krka 7:19 (Špan 3, Bačvić, Cerkvenik, Cousins, Radovanović).

* Osebne napake: Split 18, Krka 24.

* Pet osebnih: /

Krka je bila po devetih krogih pri dnu lestvice, sinoči pa je imela priložnost, da z morebitno zmago ujame in prehiti neposrednega tekmeca iz Splita. A razplet dvoboja sosedov na razpredelnici po novem slabem začetku novomeške ekipe ni bil po željah slovenske ekipe, ki se je na koncu povsem približala, a ostala praznih rok.

Novomeščani so v začetku tega tedna igrali tekmo s favoritom regionalnega tekmovanja Crveno zvezdo in jo visoko izgubili. Temelj za poraz je bil slab začetek, ko so zaostajali z 0:11. A tudi včeraj proti na papirju precej bolj enakovrednemu nasprotniku je bil start podoben; Split je namreč v prvi četrtini povedel kar s 15:0, Krka je šele v peti minuti dosegla prvi točki.

Potek je bil precej podoben kot v ponedeljek v Novem mestu: nadaljevanje je bilo dokaj enakovredno, a zaostanek iz začetnega dela je upočasnil Krko, ki se nikakor ni mogla približati, ob polčasu je bilo tako -12.

A nato je Krka le stopila na plin in začela zaostanek topiti. Po treh četrtinah je prišla na enomestno razliko, v zadnji pa celo v položaj, ko bi lahko poskrbela za preobrat s trojko Jana Špana za 73:75 dve minuti pred koncem. A odločilnega koraka nato ni bilo, Split je bil v odločilnih trenutkih bolj zbran, gostje pa so delali napake, izgubljali žoge in grešili pri metih za tri, tako da je zmaga ostala v Dalmaciji.

Špan je bil najboljši strelec Krke s 15 točkami, dve manj je dosegel Marko Radovanović, 11 pa Isiah Cousins.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Splitu za zasluženo zmago. Vse je bilo praktično odločeno po petih minutah, ko smo tekmo začeli z rezultatom 0-15. Potem to na tujem parketu loviš, verjameš, da boš imel priložnost, če jo iščeš, in mi smo jo celo imeli. Prišli smo na 73-75, imeli žogo za izenačenje, pri 74-78 smo zgrešili dve odprti trojki. A težava ni v tem. Težava je v začetku tekme. Drugi polčas je bil videti povsem drugačen glede igre v obrambi, v prvem pa je povsod puščalo. To, kar nam je Funderburk naredil… Ne vem, o čem smo se pogovarjali tri dni. Uničili so na s skokom, nam v eni akciji štirikrat pobrali skok v napadu in končali z zadeto trojko. Zelo dobro smo pazili na Shorterja, v drugem polčasu smo dobro stali na parketu, a je bil deficit prevelik. Iskali bomo priložnost nekje drugje.«

Slaven Rimac, trener Splita: »Odigrali smo dobro tekmo, predvsem v prvem polčasu. Odigrali smo nekaj stvari, za katere smo se dogovorili, precej zlahka smo ujeli napadalni ritem. Prvi polčas bi se glede na prikazano igro moral končati ne z 12, ampak s 17-18 razlike. V tretji četrtini so zadeli trojko v zadnji sekundi, kar nas je zmotilo, postali smo nervozni. Ko ne prelomiš tekme, ko jo moraš prelomiti, pa je tekma pomembna, potem nastopi nervoza. Na koncu smo našli pot do zmage. Uspelo nam je, ni lahko dobiti tekme, v kateri smo v zadnji četrtini dosegli deset točk. Tekme nismo pravočasno rešili v svojo korist, tako da je bila muka vse do konca. A zmagi se ne gleda v zobe, kje smo bili pred enim tednom in kje smo zdaj. Jasno je bilo, da je Perković izpadel iz ritma, tudi Shorter ni bil na običajni ravni. To samo kaže, da nismo enostranska ekipa. Zelo dobro sta odigrala naša playmakerja Gnjidić in Kalajžić. Prvi polčas je bil zelo dober, tretja četrtina solidna z nekaj napakami, zadnja četrtina je bila boleča.«

Krkaši z dvema zmagama in osmimi porazi ostajajo na 13. mestu ligaške lestvice. Naslednjo tekmo v AdmiralBet ABa ligi bodo Krkaši odigrali v petek, 8. 12., ko bodo gostili Igokeo. Že v ponedeljek, 4. 12, pa jih čaka gostovanje v Lig Nova KBM pri Rogaški.

STA; M. K.

