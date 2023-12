V Krškem predpraznične prireditve začenjajo v nedeljo

2.12.2023 | 10:00

Novinarska konferenca o krškem veselem decembru (Foto: MO Krško)

Krško - V Krškem se bo s prižigom prazničnih luči na Trgu Matije Gubca v nedeljo ob 17. uri začelo pestro prednovoletno dogajanje. Nadaljevali ga bodo ves mesec, praznično vzdušje pa bo vrhunec doseglo 22. decembra, ko bodo v starem mestnem jedru pripravili praznični vikend. Za takrat so napovedali povorko z dedkom Mrazom in prireditve za otroke.

V adventnih in predprazničnih dneh bodo v Krškem med drugim pripravili še ustvarjalne delavnice, izdelavo prazničnih voščilnic, pravljične urice, nočni pohod po Krškočari, čarovniško kuharsko delavnico, plesno-mažoretno predstavo in druge prireditve.

Na prazničnem vikendu se med drugim obeta nastop glasbenih zasedb Mambo Kings in Pulzz, so povedali na včerašnji novinarski konferenci v Krškem.

Prižig prazničnih luči so letos iz Zatona preselili na Videm, drsališče iz naravnega ledu pa bodo tudi letos v prvi polovici meseca postavili ob območju cone za pešce na Cesti krških žrtev. Uporaba drsališča in izposoja drsalk bosta brezplačni.

Krški župan Janez Kerin je na novinarski konferenci povedal, da je praznično dogajanje plod sodelovanja Mestne občine Krško, krške mestne četrti, javnih zavodov in drugih organizacij. Omenil je Center za podjetništvo in turizem, območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zavod za mladino in šport Krško, Kulturni dom Krško, Valvasorjevo knjižnico, Zvezo prijateljev mladine Krško in Večgeneracijski center Posavje.

Pri organizaciji prireditev s tehnično podporo sodeluje Kulturni dom Krško. Potekale bodo z geslom Manj plastike, več trajnosti, pijačo pa bodo stregli v posebnih "ekozarcih", ki bodo ob plačilu kavcije na voljo pri ponudnikih.

Za praznično okrasitev mesta je tudi letos poskrbela krška družba Kostak. Po njenih podatkih bo krški Zaton še naprej krasila instalacija adventnega venčka, v mestnem parku pa bodo zažarela vilinska krila. Vilinsko bo obarvana tudi prireditev s prižigom svetlobne okrasitve na Trgu Matije Gubca, so dodali v Kostaku.

STA, M. K.