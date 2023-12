»Vsak župan bi bil vesel soglasne podpore proračuna«

1.12.2023 | 13:45

Šmarješki občinski svetniki so sprejeli proračun za leto 2024 v prvem branju soglasno.

Darja Voglar, računovodkinja na OŠT

Šmarješke Toplice - Šmarješki svetniki so na zadnji seji soglasno potrdili predlog proračuna za leto 2024 v prvem branju, ki je sedaj v 15-dnevni javni razpravi in so mogoči predlogi svetnikov, občanov … Dokončno ga bodo sprejemali 20. decembra.

Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je bil zadovoljen: »Vsak župan bi bil vesel soglasne podpore proračuna. Pri vseh svetnikih čutim, da delamo dobre stvari. Ni politikantstva in sprenevedanj ter čudnih vprašanj, se poslušamo. Sam ravnam odgovorno, zlasti pri svetnikih, ki na volitvah morda niso bili na moji listi, do njih sem še posebej pozoren in želim, da se dobri predlogi tudi z njihove strani upoštevajo pri proračunu.«

Prenovljena šola s prizidkom je tik pred pridobitvijo uporabnega dovoljena.

Predlog proračuna za 2024, ki ga je na seji podrobno predstavila Darja Voglar, predvideva skoraj 8,4 milijona evrov prihodkov in slabih 9,3 milijona odhodkov.

Za naložbe 6 milijonov evrov

Za naložbe v prihodnjem letu v šmarješki občini predvidevajo dobrih 6 milijonov evrov oz. 65 odstotkov vseh odhodkov.

Po besedah župana so ključne naložbe 1,7 milijona evrov za prizidek in prenovo OŠ Šmarjeta, ki je pri kraju; 1,2 milijona evrov za celovito prenovo centra Šmarjete: kanalizacije, JR, ceste, pločnikov, meteorne vode, optike, elektrifikacije, čakajo na Dogovor za razvoj regije, ker si obetajo 300 do 400 tisoč evrov; okrog 400 tisoč evrov za novo krožišče v Šmarjeti; 333 tisoč evrov za povezavo in prvo fazo kanalizacije do naselja Zbure; pomembna so še projektiranja komunalne infrastrukture za vasi Orešje in Šmarješke Toplice. V jedru Šmarjete se bodo prihodnje leto lotili prenove Moletove hiše, za kar namenjajo dobih 600 tisoč evrov, od tega pa so 328 tisočakov nepovratnih sredstev pridobili z gospodarskega ministrstva.

Marjan Hribar, župan občine Šmarješke Toplice

»Glavni poudarek je na razvoju gospodarstva, želimo si čim prejšnjega zagona poslovne cone Kronovo, v Šmarjeti bo zrasel trgovski center Jager, novo krožišče, itd.,« našteva Marjan Hribar.

Je proračun res realen?



Predlog proračuna predvideva tudi polmilijonsko zadolžitev, a ni nujno, da bo do nje prišlo, kar je na seji poudaril predsednik Odbora za proračun in finance Tone Bobič: »Zadolževanje bo po potrebi in niti ne bi bilo potrebno, če bi nam država prišla naproti in nakazala za naložbe, ki so že zaključene in kar je dolžna v smislu sofinanciranja.«

Župan je poudaril, da je proračun uravnotežen in da tudi sam ni pristaš zadolževanja, če ni potrebno, saj je zdaj denar drag, »a to pogojno zadolževanje predstavlja samo 4 odstotke proračuna in že zdaj nismo pretirano zadolženi, le za šolo. S proračunskim denarjem skrbno ravnamo.«

Svetnik Simon Štukelj je izrazil bojazen, da je pred njimi zahteven mandat, ker bodo transferni prihodki od države zaradi poplavne sanacije prizadetih območij verjetno bistveno manjši.

Spraševal se je o realnosti proračuna, ali bodo lahko izpeljali vse investicije, ali se ne bodo kmalu srečevali z rebalansi in ali je prav, da občina prodaja svoj delež v novomeški Zarji, od česar si obeta med 400 in 500 tisoč evrov, ter zemljišča ob avtocesti Darsu, za kar naj bi pridobila okrog 1,6 milijona evrov. »Cena je sicer še visoka, čeprav prodaja se le enkrat,« je dejal.

Prodaja deleža v Zarji ter zemljišč ob avtocesti Darsu

Svetnik Denis Perše je spomnil, da je situacija v državi vsak dan slabša in da je zato predlog proračuna po njegovem preobsežen. Pogrešal je podatke o letošnji proračunski realizaciji, kar bi moralo biti izhodišče za pripravno novega proračuna.

Ker sta župan Marjan Hribar (v sredini) in svetnik Alojz Jeglič (na desni) nedavno praznovala rojstni dan, so ju na seji občinarji presenetili s kozarcem penine. Na levi podžupan Franc Anderlič.

Župan Marjan Hribar je na pomisleke odgovoril, da gre za realen predlog proračuna s poudarkom na naložbah, ki bodo v proračun dolgoročno prinašale največ denarja. Delež v Zarji ne prinaša dividend, prodajajo ga tudi druge občine. Realizacija letošnjega proračuna je oktobra znašala 61 odstotkov na prihodkih in 50 odstotkov na odhodkih, a ob koncu leta naj bi bila povprečno 80-odstotna, »kar ni slabo,« pravi Hribar.

»Imamo podpisane sporazume in zagotovljena sredstva za izvedbo teh investicij. Od njih ne bomo odstopali, ker imamo nenazadnje tudi zaveze do partnerjev: trgovine Jager, države in drugih deležnikov,« je poudaril župan.

Besedilo in foto: L. Markelj

