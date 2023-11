Rudolfovo ima dva nova laboratorija, Lab3D in LabM

30.11.2023 | 19:30

Slavko Arh in Janez Povh ob odprtju laboratorija Lab3

Novo mesto - Novomeško znanstveno in raziskovalno središče Rudolfovo je od danes bogatejše za dva nova laboratorija, Lab3D in LabM, namenjena tako bazičnim kot tudi uporabnim in industrijskim raziskavam. Stala sta nekaj več kot 600.000 evrov, denar pa je prispevala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Temelji Rudolfovega so bili postavljeni leta 2017, ko je v sklopu Razvojnega centra Novo mesto začel delovati center za razvoj raziskav in inovacij, ki so ga tedaj podprle štiri napredne dolenjske in belokranjske občine, Novo mesto, Metlika, Črnomelj in Trebnje. Za ustanovitev pa je bila poleg lokalne podpore izjemno pomemembna tudi podpora ministrstva, Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, lokalnega gospodarstva in posameznikov, ki so za ta inštitut zastavili svojo besedo.

»V prvem letu in pol delovanja smo Rudolfovo oblikovali kot ustanovo. Imamo štiri skupine, laboratorij za tovarne prihodnosti, center za krožno gospodarstvo, center za digitalno transformacijo in center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino. V teh štirih skupinah je zaposlenih 35 raziskovalcev in tehničnih sodelavcev. Naše vodilo je Najprej tehnologija, kar pomeni, da si za vsako področje, ki se ga lotevamo, najprej pogledamo, kaj je na voljo na trgu najboljšega. Naše poslanstvo je sokreiranje, širjenje in prenos visokotehnološkega znanja v gospodarstvo. Vsa tehnologija, ki smo jo do sedaj dobili, je nameščena v štirih laboratorijih. Ta oprema je na voljo vsem raziskovalcem Rudolfovega in pod določenimi pogoji vsem raziskovalcem v slovenskem raziskovalnem prostoru. Po dobrem letu dela se lahko pohvalimo z devetimi industrijskimi projekti. Še posebej smo ponosni na na projekte, ki jih izvajamo z Iskro Pio, na nov projekt, ki smo ga pred kratkim zagnali s podjetjem Krka, in velik projekt, ki ga financira Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost in ga vodi Inštitut Jožef Stefan. Poleg devetih industrijskih projektov imamo še tri raziskovalne in tri razvojne projekte,« je ob odprtju novih laboratorijev med drugim povedal direktor Rudolfovega Janez Povh.

Yasir Beeran Potta Thara

Nova laboratorija Lab3D in LAbM sta predstavila Slavko Arh in v Rudolfovem zaposleni indijski znanstvenik Yasir Beeran Potta Thara.

Laboratorij Lab3D je opremljen z napravami za zajem 3dimenzionalnih podatkov o izdelkih, kot so industrijski 3D optični skener, ročni 3D optični skener in prenosni 3D laserski skener, s katerimi bodo med drugim razvijali nove metode in algoritme umetne inteligence za napredno prepoznavanje skritih napak ter odklonov v skeniranih objektih. Posebna pozornost bo namenjena integraciji teh tehnologij v serijsko proizvodnjo za potrebe avtomatskega nadzora kakovosti izdelkov.

Prenosni 3D laserski skener

Laboratorij LAbM je opremljen z industrijskim CT skenerjem in z napredno elektrokemično delovno postajo za raziskave na področju ugotavljanja globinskih geometrij in strukturnih analiz izdelkov. Z elektrokemijsko postajo bodo izvajali eksperimentalne študije obnašanja izdelkov v zahtevnih elektro-kemijskih pogojih.

Odprtja se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Jure Gašparič, ki je med drugim napovedal rekorden del proračuna, namenjenega znanosti in raziskavam.

I. V.

Galerija