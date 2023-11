FOTO: Srbi pri Krškem kradli elektriko za gojenje trave; samo letos zaslužili najmanj 120 tisočakov

30.11.2023 | 11:40

V najeti hiši so gojili prepovedano konopljo.( Foto: PU Novo mesto)

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na območju Krškega odkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prepovedanimi drogami. Za potrebe gojenja konoplje so kradli tudi elektriko. Za vse štiri osumljene srbske državljane je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Krškem odredil pripor.

V okviru obsežne in dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave so kriminalisti in policisti PU Novo mesto minulo soboto v zaključni akciji prijeli in pridržali štiri osumljence kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, danes sporočajo s PU Novo mesto. Prav tako so v okolici Krškega v stanovanjski hiši opravili hišno preiskavo na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Krškem.

Med preiskavo so v hiši našli več prirejenih prostorov, v katerih so osumljenci s pomočjo naprav z zaprtim sistemom za gojenje rastlin gojili prepovedano konopljo. Zasegli so 281 rastlin konoplje in okoli 15 kilogramov posušene konoplje. Prav tako so zasegli vso opremo za gojenje (luči, črpalke, ventilarorje, škropilnice, ročno orodje itd.), tehtnice in več mobilnih telefonov.

Hiša v najemu

Štirje osumljeni člani kriminalne združbe, državljani Srbije, stari 21, 29, 40 in 41 let, so neprijavljeni bivali v stanovanjski hiši, ki so jo vzeli v najem in v njej v več prostorih gojili, sušili in pakirali prepovedano drogo. Osumljeni so tudi tatvine električne energije. V prirejenih prostorih, v katerih so ustvarili idealne pogoje za rast konoplje, so namreč za delovanje grelnih, svetilnih in drugih električnih naprav (luči, ventilatorji, črpalke, kaloriferji itd.) potrebovali večjo količino električne energije, ki so jo nezakonito odjemali na glavnem kablu električnega voda.

Glede na ugotovljene izgube električne energije in najdbo predmetov in drugih dokazil, ki dokazujejo dalj časa trajajoče gojenje prepovedane droge v prirejenih prostorih, so kriminalisti ugotovili, da so člani kriminalne združbe v letu 2023 proizvedli najmanj 60 kilogramov prepovedano konoplje, za katero so na ilegalnem trgu pridobili najmanj 120.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Vsi v priporu

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da je bila kriminalna združba hierarhično urejena, posamezniki v njej pa so imeli natančno določene vloge. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so osumljence privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča V Krškem. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper vse osumljence odredil pripor.

Za omenjena kazniva dejanja je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

M. K.

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 31m nazaj Oceni legat Ti so strokovnjaki iz jugoslovanskega balkana, ki so prišli s pomočjo Tita zaraditi. Bratsko pa jim sledijo še večji eksperti iz Afrike in Arabije na povabilo rdečih. Sama dodana vrednost že 80 let. Preglej samo prijavljene komentatorje