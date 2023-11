Trčil, nadaljeval vožnjo, napihal 2,5 promila; žalil mamo in policiste ter grozil

30.11.2023 | 13:40

Prometna nesreča v Brestanici ...

... in Črnomlju.

Sinoči okoli 22.30 se je zgodila prometna nesreča pri Lešnici. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. To ga ni ustavilo, peljal je naprej, potem pa le ustavil, a kar na cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Večkratni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 1,18 miligrama alkohola. Poleg tega je imel na cliu tuje registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve lahko pričakuje globo v višini 3.980 evrov, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Pijan zapeljal na drugo stran ceste

Na PU podrobneje pojasnjujejo tudi prometni nesreči v Črnomlju in Brestanici, o katerih smo s fotografijami že poročali.

Za popoldansko trčenje dveh osebnih avtomobilov v Brestanici je odgovoren 22-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 52-letne voznice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. Oba udeleženca sta lažje poškodovana, oskrbeli so ju v bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je 22-letnik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje.

Nekaj po 20.30 pa se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču v Črnomlju. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 19-letni voznik, ki je zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v avtomobil 35-letnega voznika. Lažje poškodovani mladoletni potnici iz vozila 35-letnika so oskrbeli v zdravstvenem domu. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Zasegli so mu avto in heroin

Med kontrolo prometa na Kolodvorski cesti v Črnomlju so policisti okoli 19.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Ugotovili so, da gre za 43-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Prav tako so mu zasegli 0,5 grama prašnate snovi, za katero sumijo, da gre za heroin. Po opravljeni analizi snovi bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Med 28. 11. in 29. 11. je z delovišča v Novem mestu nekdo ukradel udarno kladivo znamke Kubota. Izvajalca del je oškodoval za 5.000 evrov.

V Vranovičih na območju PP Črnomelj je včeraj med 6.30 in 9. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Na Knezovi ulici v Novem mestu je med 28. 11. in 29. 11. neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil okoli 60 evrov.

Na parkirnem prostoru nakupovalnega središča v Novem mestu je sinoči nekaj pred 19. uro neznanec izkoristil odsotnost oškodovanke, ki se je le nekaj metrov oddaljila od avtomobila, in s prednjega sedeža ukradel nahrbtnik s ključi in denarnico z dokumenti in denarjem. Oškodoval jo je za 800 evrov.

V kraju Mavrlen na območju PP Črnomelj je med 13. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel hranilnik z denarjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.300 evrov.

Žalil mamo in policiste ter grozil

Nekaj pred 21. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Smolenji vasi, kjer je pijan kršitelj razgrajal, žalil in grozil in motil javni red in mir. 38-letni večkratni kršitelj javnega reda in miru se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov. Nadaljeval je z nedostojnim vedenjem, žalil je svojo mamo in ji grozil, prav tako je žalil tudi policiste. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Pri prevozu migrantov ujeli Ukrajinca

Policisti so sinoči na območju Slovenske vasi v občini Brežice ustavili avtomobil madžarskih registrskih oznak. V njem je 31-letni Ukrajinec vozil dva Turka in dva Sirca, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu so odvzeli prostost, zasegli avtomobil in ga bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Mihalovec) prijeli 44 državljanov Afganistana, 13 Sirije, devet Rusije, tri državljane Turčije, Pakistana in Bangladeša, dva državljana Kitajske in Maroka ter državljana Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Drenovec, Miliči, Paunoviči, Marindol) so prijeli devet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. V Črnomlju in Novem mestu so zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

