FOTO: Nesreči na črnomaljski obvoznici in v Brestanici

30.11.2023 | 07:00

Nesreča na črnomaljski obvoznici, pri kurilnici (Foto: Radio Odeon; spodaj pod tekstom tudi video zapis intervencije črnomaljskih gasilcev)

To pa je fotografija nesreče v Brestanici. Več jih je spodaj v fotogaleriji. (Foto: PGE Krško)

Sinoči ob 20.41 sta v krožišču na črnomaljski obvoznici trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo pregledali in prepeljali v ZD Črnomelj.

Ob 17.24 sta na Trgu v Brestanici trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1, na izvodu ČARDAK 5;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, na izvodu RO-KNEŽINA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, TP GERŠIČI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, TP KLOŠTER 1955.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT, izvod 2. DREJČETOVA POT-RAVBAR;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, izvod 1. PROTI FEMCU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI, izvod 1. ŠKRJANČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJE LAKNICE, nizkonapetostno omrežje Gorenje Laknice;

- od 8:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ROJE 3, nizkonapetostno omrežje Kramar.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dobrava Pristava, Gazice Krka, Pristava Gazice, Gazice in ViiG med 9.30 in 10.30 uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Anže, Graben, Brezje Anže, Raztez vas, Kostanjek, Graben Ašič, Raztez in Anže Šalamon med 8.30 in 13. uro.

M. K.

