Naj podjetje po izboru bralcev: Reset pivovarna - Tudi kultura pitja piva se zvišuje

30.11.2023 | 18:30

Ustanovitelji Reset pivovarne (z leve): Jure Zlobko, vodja prodaje, Igor Zorko, ki bedi nad financami, ter Samo Žabkar, ki opravlja delo direktorja in pivovarja (Foto: osebni arhiv)

Reset pivovarna iz Brežic ustanovljena v začetku leta 2020 – Njihova ponudba zajema široko množico okusov, celoto pa zaokrožuje lastna pivnica s pogledom na proizvodnjo – Povezujejo se z lokalnimi pridelovalci hrane, v pivu tudi slovenski hmelj

Resetiraj se, pravijo v Reset pivovarni iz Brežic, mladem podjetju, ustanovljenem v začetku leta 2020. V teh nekaj letih obstoja, ki ga je takoj za začetku zaznamovala epidemija novega koronavirusa, je podjetje postalo pomemben del trga t. i. craft piva v državi. Njihova piva lahko najdete v okoli 150 gostinskih lokalih po vsej Sloveniji, nekaj malega izvozijo tudi na Hrvaško in Italijo.

Zgodbo Reset pivovarne je skupaj začela pisati trojica ustanoviteljev – pivovarja Sama Žabkarja, ki opravlja delo pivovarja in direktorja, Jureta Zlobka, ki skrbi za prodajo, ter Igorja Zorka, izkušenega in uspešnega podjetnika, lastnika in direktorja Restavracije in hotela Tri lučke, ki bedi nad financami. Zadnji je v mlajših partnerjih prepoznal dobre ideje, željo in znanje. »Tako da smo tretjinski lastniki, vsi smo šli v podjetje z enakim finančnim vložkom,« je poudaril Žabkar.

Reset pivovarno so ustanovili v začetku leta 2020.

In kako so prišli na ime Reset? Gre za zgodbo, pravi Žabkar, ki je vezana na prejšnjo pivovarno, v kateri sta delala skupaj z Zlobkom. »Ko sva pisala poslovni načrt za to podjetje, sva si rekla: 'Resetirajmo se in gremo še enkrat'. Lahko pa se navezuje tudi na kaj drugega, na primer, da si ljudje vzamejo čas zase in v družbi prijateljev popijejo dobro pivo,« razlaga Žabkar, ki je svoje prve korake v svet pivovarstva naredil pred dobrimi osmimi leti v domači kuhinji, ko je v maminem sedemlitrskem loncu za juho zvaril svoje prvo pivo. Od takrat se je izobraževal o pivu, pisal o pivu, vodil delavnice in tečaje varjenja piva, odprl trgovino z opremo in s surovinami za domače pivovarje ter jo pozneje prodal, vmes pa dobil priložnost postati pivovar v Pivovarni Ressel, ki pa je zaprla svoja vrata. Tam sta se z Zlobkom, ki je imel pred tem svoje podjetje za prodajo piva, tudi poslovno povezala, sicer pa se poznata že od otroštva.

Kakovostna pivovarska oprema je ključna za zanesljivo proizvodnjo.

MESEC DNI PO USTANOVITVI EPIDEMIJA

Že takoj po mesecu obstoja Reset pivovarne, ta je bila ustanovljena 10. februarja 2020, je udarila epidemija, ki je dejansko ustavila življenje. Hitro so se znašli; ker so imeli vso infrastrukturo v pivnici že postavljeno, so začeli kuhati in dostavljati malice po Brežicah. »Od države nismo dobili nič, saj je bil pogoj za pridobitev pomoči bilanca za leto 2019, te pa seveda mi še nismo mogli imeti,« je z grenkobo v glasu pripomni Zlobko. Krizo so prebrodili, 24. junija je pivnica delala.

Lastno proizvodnjo piva so zagnali v začetku leta 2021. Tu so, poudarjata sogovornika, zavezani visokim tehnološkim standardom opreme, ki jo vseskozi izpopolnjujejo in nadgrajujemo, v razvoj podjetja so do zdaj vložili okoli milijon evrov. »Razvili smo široko množico okusov. Med 11 pivi, ki jih imamo v redni ponudbi, lahko vsak najde nekaj zase. Nenehno sledimo svetovnim trendom butičnega craft piva. Želimo biti zraven in vedno sveži, morda malenkost drugačni, nedvomno pa mora za vsem stati kakovost pri surovinah in končnem izdelku,« pove Žabkar.

Samo Žabkar, direktor Reset pivovarne

Oprema v proizvodnji je prilagojena visokim zahtevam pivovarja.

LOKALNO IN SLOVENSKO

Čeprav so privrženci lokalnega in slovenskega, surovine za varjenje piva dobijo z vsega sveta. Slad, ki ga uporabljajo, prihaja iz Nemčije in Anglije. Tudi hmelj prihaja iz uvoza, a vseeno pomemben del predstavlja tudi slovenski. »Naše najbolj prodajamo pivo Lagerish, ki predstavlja polovico naše proizvodnje, je zvarjeno izključno s slovenskim hmeljem Aurora, ki je tudi zunaj naših meja zelo cenjen,« pojasni Zlobko. Za proizvodnjo piv uporabljajo pet različnih žitaric, in sicer ječmen, pšenico, rž, oves in koruzne kosmiče. Tudi okusi so različni – od bolj tradicionalnega pa do piv, pri katerih prevladujejo okusi tropskega sadja; prava poslastica je, pravita sogovornika, temno pivo Ekstra s poudarjeno noto mlečne čokolade in bele kave. Ponudbo vseskozi dopolnjujejo in spreminjajo. Letos bodo proizvedli približno 160.000 litrov piva, kar je za mlado pivovarno lepa številka. Oba ugotavljata, da se tudi kultura pitja piva zvišuje, podobno kot pri vinu. »Ljudje so se naučili prepoznati kakovost in raje spijejo manj, a to dobro,« poudari Žabkar.

Povezujejo se z lokalnimi pridelovalci hrane, v pivu pa je tudi slovenski hmelj.

Celoto Reset pivovarne zaokrožuje pivnica, ki jo vodi Martina Zlobko. Iz nje je pogled na proizvodnjo in tudi v kuhinjo skozi stekleno steno, saj želijo, da je vse jasno in transparentno. Pri ponudbi hrane sodelujejo z lokalnimi pridelovalci, tako zelenjave kot mesa, tudi vina so lokalna, prav tako tri vrste gina. Nudijo še oglede pivovarne pod vodstvom direktorja in pivovarja, ki trajajo okoli poldrugo uro in so zelo dobro obiskani.

Direktor Samo Žabkar (desno) in vodja prodaje Jure Zlobko pravita, da je kakovostna pivovarska oprema ključa za zanesljivo proizvodnjo.

»V vseh letih smo enakomerno rastli, že od prvega dneva poslujemo pozitivno in mislim, da bomo letos ta trend nadaljevali. Raste tudi število zaposlenih in s tem naše obveznosti do njih. Trenutno ekipo sestavlja okoli 20 ljudi, od tega je 12 redno zaposlenih, preostali so študentje, ki priskočijo na pomoč ob povečanem obsegu dela,« še pove Samo Žabkar, Jure Zlobko pa doda, da so presegli okvir sodelavca in so postali pravi prijatelji.

Mojca Žnidaršič

Izbor bralcev

Finalisti izbora za podjetje leta naše regije po izboru bralcev so bili nominirani še: Alva, Efekt Krško, Gače in Steklarstvo Vidmar.

Alva

Jure Višček je popoldneve velikokrat preživljal ob očetu v kovinostrugarski delavnici, tako je spoznal njegov način razmišljanja, kako izdelek narediti v čim krajšem času s čim manjšimi stroški. Tega se je držal tudi sam, ko je leta 2009 v Šentlovrencu ustanovil inženirsko gradbeno podjetje Alva, ki zadnja leta beleži veliko rast prihodkov. V sodelovanju z naročnikom vedno iščejo samo vrhunske rešitve in že pri snovanju objekta sodelujejo z arhitekti. Viščkov moto je, da se dobro vrača z dobrim. V podjetju se trudijo pomagati sokrajanom, ki se znajdejo v stiski. S prostovoljnimi prispevki zato podpirajo humanitarne projekte in številna društva v občini Trebnje in širše.

Efekt Krško

Efekt Krško je eno izmed vodilnih podjetij v Posavju na področju elektroinštalacij in največji ponudnik specializiranega elektroinštalacijskega materiala, svetil in elektrotehnike. Že tri desetletja uspešno izpolnjujejo želje naročnikov z največjo mero znanja in strokovnosti. V podjetju, ki ga od leta 2016 vodita brata Aljaž in Matej Mešiček, so lani zabeležili visoko rast prihodkov. Trenutno imajo 15 zaposlenih, ki vseskozi spremljajo nove trende in tehnologijo. V zadnjih letih so uspešno izpeljali več projektov, med drugim so tudi postavili vse Tesline električne polnilnice na Hrvaškem.

Gače

Podjetje Gače je bilo ustanovljeno leta 2017, ko je tudi prevzelo upravljanje smučarskega centra Gače, pred tem Bela. Kljub zahtevnim razmeram v panogi zimskega turizma in neugodnim vremenskim razmeram je podjetju pod vodstvom direktorja Boruta Koprivnika uspelo ohraniti osnovno dejavnost in ponudbo razširiti na vse leto. Posodobili in dopolnili so sistem umetnega zasneževanja in bistveno izboljšali urejenost smučišč, v poletni sezoni dejavnost razširili na kolesarski in doživljajski turizem, zgradili pustolovski park in bistveno razširili in obogatili gostinsko ponudbo ter tako zmanjšali odvisnost delovanja centra od zimskih vremenskih razmer.

Steklarstvo Vidmar

Novomeško družinsko podjetje sta leta 1994 ustanovila Miran in Katarina Vidmar, od leta 2021 ga vodi sin Klemen. Ukvarjajo se z obdelavo stekla in ogledal ter izdelavo steklenih izdelkov (steklene stene, vrata, ograje, kuhinjske obloge, kabine za prhanje, nadstreški in drugo). V ateljeju, ki je ustvarjalni del podjetja, nastajajo unikatne ročno izdelane mojstrovine iz stekla za osebna in poslovna darila. Z leti so se razvijali z vlaganjem v nakup sodobne opreme, s kakovostjo storitev, spoštovanjem dogovorjenih rokov, konkurenčnostjo na trgu in z različnimi oblikami izobraževanja zaposlenih, teh je trenutno 13. Njihov trg so Slovenija, Hrvaška in Avstrija, lani pa so delali uspešno z 10-odstotno rastjo.