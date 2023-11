Naj mikro in malo podjetje: Očesni center Preskar - Slediti razvoju, upravičiti zaupanje ljudi

29.11.2023 | 14:10

Peter Preskar je izkušen oftalmolog in operater. (Foto: osebni arhiv)

Andrejka in Peter Preskar, ustanovitelja Očesnega centra Preskar, sta dober tim poslovno in zasebno. (Foto: osebni arhiv)

Očesni center Preskar, zasebni medicinski center zakoncev Petra in Andrejke Preskar iz Novega mesta, v katerem celostno poskrbijo za oči in dober vid, deluje že 18 let. Sedež podjetja je v Novem mestu, svoje storitve pa nudijo tudi v poslovalnicah po Sloveniji: v Ljubljani, Ribnici in v Kočevju.

V Očesnem centru Preskar naredijo letno več kot tri tisoč operacij.

Očesni center sta leta 2005 ustanovila Peter in Andrejka Preskar, Posavec in Prekmurka, oba izkušena oftalmologa, ki sta se spoznala pri delu v novomeški splošni bolnišnici, v kateri sta nabirala prve delovne izkušnje.

Majhna ekipa zasebnega podjetja je rastla, tako kot se je širila njihova dejavnost, in danes, ko so postali že polnoletni, šteje 24 zaposlenih: pet zdravnikov oftalmologov, pet optometristov, drugi pa so optiki, medicinske sestre idr.

DRUŽINSKO PODJETJE

Kot pove direktor očesnega centra Peter Preskar, so dobra ekipa, ki deluje kot velika družina, to pa je zagotovilo uspešnega podjetja. Andrejko in Petra odlikujejo ne le izjemna strokovnost, ampak tudi srčna pripadnost poklicu in ljubezen do dela z ljudmi. Z ekipo želita vsem, ki pridejo k njim zaradi boljšega vida in skrbi za oči, prijazno zagotoviti kakovostne storitve, njihovo zadovoljstvo in zaupanje pa sta zagotovili za dolgoročno uspešnost, sta prepričana.

»Trudimo se biti kakovostni, kar se da ažurni ter slediti razvoju stroke in vzpostaviti dobro vzdušje v kolektivu,« pove direktor.

Poslovalnice imajo v Ljubljani, Ribnici in v Kočevju.

KONCESIJA OD ZAČETKA

V Očesnem centru Preskar so leta 2005 začeli medicinsko dejavnost, pozneje pa se razširili tudi na področje optike. Takoj so pridobili koncesijo Ministrstva za zdravje, kar jim omogoča preglede in operacije v okviru zdravstvenega zavarovanja, seveda pa nudijo tudi številne samoplačniške storitve.

V optiki Preskar je mogoče dobiti različne leče ali očala.

V zdravstveno dejavnost spadajo očesne operacije in ambulantni pregledi z ambulantno diagnostičnimi in s terapevtskimi storitvami. Pri operacijah prednjačijo operacije sive mrene in laserske operacije dioptrije – zadnje so v Očesnem centru Preskar začeli pred štirimi leti.

SIVA MRENA IN DIOPTRIJA

»Operacije dioptrije, ki so v celoti samoplačniške, so trenutno najbolj v porastu, tu je tudi največji tehnološki razvoj. Zelo so se posodobili laserski aparati za operacijo in tudi mi smo nabavili zelo dobro opremo ter se poslužujemo le preverjenih metod,« pove Peter in postreže z dokazom, da zaupajo v svoje storitve. Prvi operiran pacient s to metodo je bil kar sam, operacijo pa je izvedla žena Andrejka.

Vid je najpomembnejše čutilo – kar 80 odstotkov informacij iz okolja prihaja prek vida.

Razvoj je zelo napredoval tudi pri operacijah sive mrene – nekoč so ljudje ostajali nekaj dni v bolnišnici in so dobili očesno obvezo, danes gre za 15-minutni ambulantni poseg s hitro rehabilitacijo vida. Tudi teh operacij je vse več – siva mrena je starostna bolezen zaradi degenerativnih sprememb, populacija se stara, operacija pa je tudi bistveno varnejša kot nekoč. V njihovem očesnem centru naredijo letno več kot tri tisoč operacij.

MEDNARODNI CERTIFIKAT

Glavnina dela v centru so ambulantni pregledi, diagnostika in zdravljenja, večina z napotnico. Peter Preskar pove, da so se v zadnjih dveh letih s pomočjo državnega programa za skrajševanje čakalnih dob zelo angažirali na tem področju in čakalnih vrst ni bilo več. Zdaj so za njihove storitve približno tri mesece.

Očesni center Preskar na Kettejevem drevoredu v Novem mestu

Razvoj v okulistiki je zelo hiter, tako da brez sledenja tehnološkemu razvoju in nenehnega izobraževanja ne gre. V podjetju se lahko pohvalijo z mednarodnim kanadskim certifikatom za akreditacijo, ki ga bodo preverjali prav v bližnjih decembrskih dneh, ter z ISO-standardom. Vsi zdravniki oftalmologi so opravili tudi evropski specialistični izpit v Parizu.

»Trudimo se ravnati skladno z razvojem medicine v zahodnem svetu. Redno spremljamo novosti, vlagamo v tehnologijo in v znanje,« pove Peter Preskar in doda, da so morali center z leti razširiti prav zaradi dodatnih diagnostičnih in terapevtskih aparatur.

Premorejo mednarodni kanadski certifikat za akreditacijo in ISO-standard. Vsi zdravniki oftalmologi so opravili evropski specialistični izpit v Parizu.

OČALA PO MERI

V Očesnem centru Preskar nudijo tudi celostno oskrbo uporabnikom očal in kontaktnih leč. Zadnje so dober pripomoček, največ se zdaj uporabljajo enodnevne in predvsem kot dodatek k očalom, zlasti pri mladostnikih, ki se jim dioptrija še spreminja.

Strokovno usposobljeni optiki svetujejo tudi pri izbiri očal, ki omogočajo dober vid in lep videz. Očala vam v centru tudi izdelajo, na voljo so za prilagoditve in morebitna popravila.

Kot v medicini je tudi v optiki poudarek zdaj na preventivi. Preskar pove, da rezultati zadnjih študij kažejo, da je kratkovidnost pri otrocih v hudem porastu, predvsem zaradi bližinskega dela in uporabe digitalnih naprav. »Razvoj je prinesel novo doktrino, pri kateri se da kratkovidnost nekoliko upočasniti z novimi stekelci s perifernim defokusom, pri otrocih pa predpisujemo tudi nizko koncentracijo kapljic atropina,« pove.

Največ je operacij sive mrene in dioptrij.

UMETNA INTELIGENCA, ROBOTI

Peter Preskar pri delu z napravo YAG laser

Peter Preskar se ne boji razvoja v medicini. Pričakuje, da jim bo vedno bolj v pomoč umetna inteligenca, predvsem za presejanje očesnih obolenj, razveselile ga bodo tudi robotske operacije, pri čemer pa poudari, da gotovo ne bo šlo brez človeka, ki bo robota nadziral.

V prihodnosti želijo v Očesnem centru Preskar nadaljevati začrtano smer – slediti razvoju v stroki in ljudem še bolj približati njihove storitve, kar pomeni, da se bodo mogoče širili še na kako drugo lokacijo v Sloveniji.

Kratkovidnost pri otrocih je v hudem porastu.

Besedilo in foto: Lidija Markelj

Mikro in majhna podjetja

Finalisti izbora za podjetje leta naše regije v kategoriji mikro in majhnih podjetij so bili še: AGM Starešinič, Ensigne, Manas asfalti in Orto D.

AGM Starešinič

Začetki družinskega podjetja AGM Starešinič iz Vinice segajo v leto 1980, ko je Alojz Starešinič kupil prvi tovornjak in začel prevažati pesek, ukvarjal pa se je tudi s sečnjo in prodajo lesa. Pozneje je dejavnost razširil na področje gradbene mehanizacije in gradbeništva. Danes družinsko podjetje AGM Starešinič, ki ga kot direktor vodi Sandi Starešinič, prokuristi pa so še njegov brat Uroš in starši Alojz in Mira, deluje tudi zunaj belokranjske regije. V več kot štiridesetih letih delovanja se lahko pohvali z vrsto referenc, predvsem na področju nizkih gradenj, izkopov, pilotiranja in rušitvenih del ter v zadnjem času tudi precej pri sanacijah plazov in urejanju vodotokov. Na širšem območju veliko sodelujejo kot podizvajalci večjih podjetij, v Beli krajini pa tudi z zasebnimi naročniki. V letu 2022 je bilo v podjetju povprečno število zaposlenih dvajset, ustvarili so 5.075.694 evrov prihodkov, kar je dvainpolkrat več kot v primerljivem letu 2019. Čisti dobiček iz leta 2019, ko je ta znašal 278.040 evrov, so v letu 2022 zvišali za skoraj petkrat, na 1.347.349 evrov.

Ensigne

Logistično podjetje Ensigne z Obrežja je leta 2018 ustanovil Matjaž Juriševič za razširitev poslov in kot podporo svojemu transportnemu podjetju Event transporti. Prva poslovna enota je bila na MMP Obrežje, kjer so med najmočnejšimi špedicijami po številu vloženih deklaracij za cestni in železniški promet. Po uspešnem začetku so odprli tudi poslovno enoto v Kopru, saj so v bližini Luke in ponujajo večjo hitrost pri carinskih in tovornih manipulacijah ter tudi hitrejši odziv ob prihodu oz. odhodu tovora. Carinijo tudi na letališču Brnik. Ponujajo carinjenje cestnega, železniškega, pomorskega in letalskega prometa. V podjetju je zdaj zaposlenih devet oseb, gre za mlad izobražen kader. Carinijo po celotni Sloveniji, kar je velika prednost, s strankami vedno poiščejo najugodnejšo rešitev. Podjetje Ensigne je veliko prisotno na slovenskem trgu pa tudi znotraj EU, v vzhodnem delu Evrope in na Balkanu. V prihodnosti želijo vzpostaviti lastno mrežo po celotni Evropi, odpreti skladišče ali distribucijski center v Sloveniji in tujini.

Manas asfalti

Podjetje Manas asfalti iz Novega mesta je bilo ustanovljeno leta 2008 v Karteljevem. Je malo družinsko podjetje, ki ga vodita Andrej in Mateja Miklič. Nastalo je tako rekoč iz nič in se je na začetku ukvarjalo predvsem z urejanjem dvorišč, gradnjo dovozov, parkirišč in opornih zidov. Danes je v podjetju, ki sodeluje tudi s podizvajalci, predvsem samostojnimi podjetniki, zaposlenih pet delavcev, njihova dejavnost pa je osredotočena predvsem na asfaltiranje cest, tudi državnih, le na avtocestah ne delajo. Kot pove direktor Andrej Miklič, stavijo na poštenost, iskrenost in dosledno spoštovanje rokov, zato marsikaterega naročila, ki ga ne bi mogli dokončati v dogovorjenem času, ne sprejmejo.

Orto D

Zasebno ambulanto čeljustne in zobne ortopedije Orto D vodi izkušen specialist Damijan Blatnik, ki na tem področju dela od leta 2006. Do pridobitve koncesije septembra leta 2016 je bil zaposlen v Zdravstvenemu domu Krško, ki ga je nekaj časa ob delu v ambulanti tudi vodil. Družba ima pridobljeno koncesijo Ministrstva za zdravje v obsegu dveh programov za dejavnost ortodontije za območje krške območne enote ZZZS. Blatnik sam izvaja dejavnost v prostorih Zdravstvenega doma Sevnica, del dejavnosti izvaja spec. ortodontije Živa Tatalović v Dentalnem centru Tatalović Krško, pogodbeno pa sodeluje še z zdravstvenima domovoma v Sevnici in Črnomlju. Podjetje Orto D ima redno zaposlena dva, poleg tega še nekaj pogodbenih sodelavcev, pacienti pa v večini prihajajo iz posavske regije. Glede položaja ortodontije je Blatnik opozoril, da je težava predvsem v predolgih čakalnih dobah za specialistični pregled in posledično začetku ortodontskega zdravljenja.