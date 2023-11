Obnovljen pomemben odsek med Zagradcem in Ambrusom

27.11.2023 | 18:40

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ambrus - V petek so uradno predali v uporabo prenovljeno 4-kilometrsko regionalno cesto med Zagradcem in Ambrusom.

Župan Dušan Strnad se je ob odprtju zahvalil Direkciji RS za infrastrukturo, da je po nekaj letih prisluhnila pobudi občine in uredila izjemno pomemben odsek ceste, ki povezuje dva suhokranjska bisera v ivanški občini, Zagradec in Ambrus. Kot je povedal, je Občina Ivančna Gorica sodelovala pri projektu z izgradnjo pločnika ter ureditvijo avtobusnih postajališč pred naseljem Ambrus, ki sta odslej osvetljena s cestno razsvetljavo. S tem se je, po besedah župana, izboljšala prometna varnost uporabnikov te ceste. Prisotnim je predstavil tudi nekaj bodočih občinskih projektov, ki jih bodo deležni krajani krajevnih skupnosti v Ambrusu in Zagradcu. Dobra novica je tudi, da bo država v naslednjem letu prenovila nevaren odsek regionalne ceste od Zagradca proti Bregu pri Zagradcu.

Prenova odseka ceste med Zagradcem in Ambrusom je po besedah direktorja Direkcije RS za infrastrukturo, Bojana Tičarja stala približno 1,8 milijona evrov. Povedal je, da skupaj z občino pripravljajo projekt prenove ceste skozi sam center Ambrusa v dolžini 1,5 kilometra, ki bo vključeval tudi 900 metrov pločnika ter prenovo druge pripadajoče infrastrukture. Vsem skupaj je zaželel varno uporabo in čim več uspeha v razvoju kraja. »Sodobna cesta pomeni boljše povezave, dodaten razvoj kraja in več možnosti za gradnjo v njem,« je zaključil.

V imenu gostiteljev je zbrane nagovoril Robert Hočevar, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Ambrus, ki se je tudi v imenu predsednice Sveta KS Zagradec Petre Perko zahvalil za uspešno realiziran projekt prenove ceste, na katerega so krajani dolgo čakali. »Ne le, da je lepa, urejena, moderna, temveč je tudi varna. In prav za to smo se krajani najbolj prizadevali,« je povedal Hočevar ter se še enkrat zahvalil predstavnikom občine, direkcije in izvajalskemu podjetju Trgograd, da so projekt uspešno izpeljali.

Nov prenovljen odsek ceste je blagoslovil tamkajšnji župnik Uroš Švarc, kulturni program pa obogatili člani Moškega pevskega zbora Ambrus pod vodstvom zborovodje Cirila Hočevarja, so na ivanški občini zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Galerija