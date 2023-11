V gozdu umrl 57-letni moški; dvakrat so si skočili v lase; dva s palico nad tretjega

Kot smo že poročali, se je v soboto popoldne na območju Klečeta v žužemberški občini zgodila smrtna delovna nezgoda v gozdu. S Policijske uprave Novo mesto danes sporočajo nekaj podrobnosti tragične nesreče: 57-letni moški je v gozdu podiral drevesa. Med obžagovanjem podrtega drevesa je nanj padlo drevo, ki se je med podiranjem naslonilo na drugo drevo. Zaradi hudih poškodb je 57-letnik umrl na kraju nesreče. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelj nesreče brez vozniškega dovoljenja

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča v semaforiziranem križišču na priključku na avtocesto za smer Ljubljana (ulica Na Brezovico). Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila iz Italije v križišču izsilil prednost 44-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V trčenju sta se oba udeleženca lažje poškodovala, prav tako lažje je bila poškodovana potnica v vozilu 44-letnika. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. 75-letnika bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Nasilništvo - dva s palico nad tretjega

Policisti PP Sevnica preverjajo okoliščine kaznivega dejanja nasilništva. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi moška, stara 42 let in 45 let, s palico pretepla in poškodovala 68-letnika iz okolice Sevnice. 68-letnika so oskrbeli v zdravstvenem domu. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Nasilje v družini

Policisti PP Novo mesto so v soboto posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta. Ugotovili so, da je 41-letni moški izvajal psihično nasilje nad nekdanjo partnerko. Žrtev je preganjal iz skupnega bivališča, jo žalil, ji grozil in jo spravljal v podrejen položaj.

Zaradi nasilja v družini so v soboto zvečer posredovali tudi policisti PP Dolenjske Toplice. Zaščitili so žrtve in 41-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja partnerki in otrokom. Ugotovljeno je bilo, da že več let izvaja psihično in fizično nasilje nad žrtvami.

Vlomi in tatvine

Na Topliški cesti v Novem mestu je v noči na petek nekdo vlomil v ograjen gradbiščni prostor in ukradel okoli 70 metrov električnih vodnikov.

Med 17. 11. in 24. 11. je na Jenkovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel starejši televizijski sprejemnik.

Na Tomšičevi ulici v Metliki je v petek zvečer nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

V Trebnjem je v noči na soboto neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel manjši sef. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2.100 evrov škode.

Med 24. 11. in 25. 11. je v Drgančevju na območju PP Novo mesto nekdo vlomil v prostore društva. Odnesel ni ničesar, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

V Straži je v noči na nedeljo nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel okoli 150 evrov in pištolo.

Dvakrat so si skočili v lase

Policiste PP Krško so v petek zvečer dvakrat poklicali na pomoč iz naselja Kerinov Grm, kjer naj bi prišlo do množičnega pretepa. V obeh primerih so vzpostavili javni red in mir, zbrali obvestila in ugotovili identiteto vpletenih oseb, ki so bili pod vplivom alkohola. Okoliščine še preverjajo, na podlagi ugotovitev pa bodo zoper osumljence oziroma kršitelje podali kazensko ovadbo ali jim izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.

Zasegli signalno pištolo in pirotehniko

V soboto nekaj po 18. uri so bili brežiški policisti obveščeni o motečem pokanju pirotehničnih izdelkov v okolici Brežic. Takoj so se odzvali in izsledili 33-letnega kršitelja, ki je s signalno pištolo izstreljeval pirotehnične izdelke. Pištolo in izstrelke so mu zasegli in zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Pri prevozu migrantov ujeli osem tujcev

Policisti so konec preteklega tedna na območju občin Brežice in Metlika pri prevozu migrantov prijeli osem tujcev. Dva sta pri tem poskušala pobegniti. Vsem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami bodo privedeni pred sodnika. Policijski postopki s tujci pa še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto.

V Župelevcu v občini Brežice so policisti v petek zvečer ustavili 50-letnega Rusa. Ta je v avtomobilu italijanskih registrskih oznak prevažal štiri Turke in štiri Sirce, ki so nezakonito prestopili mejo. Uro pozneje so v Rigoncah ustavili še 33-letnega Tadžikistanca, ki je v avtomobilu poljskih registrskih oznak prevažal osem Iračanov.

V soboto dopoldne so na Bizeljskem policisti ustavili 64-letnega Ukrajinca, za katerega se je izkazalo, da v avtomobilu poljskih registrskih oznak prevaža štiri Ruse. Tri Turke pa je v avtomobilu s češkimi registrskimi oznakami prevažal 35-letni Tunizijec, ki so ga isti dan popoldne ustavili v Slovenski vasi.

V nedeljo so policisti na Obrežju skušali ustaviti voznika kombija madžarskih registrskih oznak, ki pa je, namesto da bi ustavil, s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej. Policistom ga je uspelo ustaviti šele z uporabo stingerja na območju Kapel. Voznik, 31-letni Šved, je pri tem poskušal pobegniti, a so ga ujeli. Ugotovili so, da prevaža 11 Sircev.

Policistom je poskušal pobegniti tudi 24-letni voznik avtomobila romunskih registrskih oznak, ki so ga v nedeljo dopoldne ustavljali v Čatežu ob Savi. Znakov policistov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo peljal naprej. Na območju Čateških Toplic so ga izsledili in prijeli. V avtomobilu je prevažal pet Turkov in dva Sirca.

Isti dan zvečer so policisti na mejnem prehodu Metlika ustavili 49-letnega Ukrajinca, ki je v avtomobilu poljskih registrskih oznak vozil štiri Turke. Na Obrežju pa so prijeli 29-letnega Libanonca, ki je z avtomobilom francoskih registrskih oznak migrantom nudil pomoč pri prestopu meje.

Policisti so poleg tega med vikendom na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Velika Dolina, Rakovec, Jesenice, Kapele, Mostec, Mihalovec, Trnje, Dvorce, Mali Obrež) prijeli 109 državljanov Afganistana, 46 Rusije, 26 Sirije, 24 Bangladeša, 19 Maroka, 15 Pakistana, 14 Indije, 11 Šrilanke, deset državljanov Sierra Leoneja, devet Konga, sedem Iraka, šest Kameruna, štiri državljane Kitajske, Turčije in Kazahstana, tri državljane Eritreje, po dva državljana, Haitija, Gvineje, Gane, Irana, Kitajske in Nepala, ter državljana Gambije, Haitija in Malija. Na območju PP Črnomelj (Marindol, Drenovec, Preloka, Vinica, Miliči) so prijeli 22 državljanov Maroka in državljana Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 24. 11. in 27. 11. posredovali v 237. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 721 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 32 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 36. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, nasilništva, groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

