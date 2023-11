Smrtna nesreča v gozdu - poškodbe so bile prehude

25.11.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Popoldne ob 15.17 je v gozdu pri naselju Klečet, občina Žužemberk, na moškega padlo drevo. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, a je zaradi hujših poškodb moški umrl.

Gasilci so razsvetljevali mesto nesreče in pomagali pri prenosu pokojnika do vozila.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo v nedeljo, 26. novembra:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna;

- od 11:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Plasta.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.