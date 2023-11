Intersocks eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev športnih nogavic

Kočevje - Kočevski Intersocks je eden od vodilnih proizvajalcev športnih tehničnih nogavic na svetu. Letno jih izdela dva milijona, kar je nekaj manj kot desetina nogavic, ki jih proizvede in proda skupina Intersocks. Da ostanejo med vodilnimi v svoji branži, vseskozi posodabljajo proizvodnjo. Trenutno načrtujejo gradnjo 10-milijonskega logističnega centra.

Kočevska družba Intersocks je del širše mednarodne družbe Intersocks Group, ki ima poleg v Kočevju svoje izpostave še v Švici, Italiji, na Hrvaškem in Poljskem. Podjetje je leta 1979 v Trstu ustanovil podjetnik De Louis Hurwits. Ta je sicer z ženo živel v Ljubljani, ker pa je bil Nizozemec in tujci v takratni Jugoslaviji niso mogli ustanoviti podjetja, je podjetje ustanovil v Trstu.

V Kočevju je družba svoj obrat odprla v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Sprva so v njem nogavice le pakirali in razpošiljali naprej po svetu, nato je direktorica Debby Hurwits leta 2005 prenesla iz Italije v Slovenijo večino poslovnih funkcij družb. Leta 2018 so dobili moderno lastno pletilnico, od takrat nogavice v Kočevju tudi izdelujejo.

Po besedah direktorja Marjana Kočile v Kočevju razvijajo in izdelujejo predvsem nogavice za šport in prosti čas. "Gre za t. i. tehnične nogavice, to so funkcijske nogavice, kjer s krojem in uporabo različnih materialov dosežemo, da so noge najmanj obremenjene," je dejal. Med drugim so tovrstne nogavice razvijali tudi za pokojnega slovenskega vrhunskega alpinista Dava Karničarja.

Od vseh nogavic, ki jih izdelajo, jih le malo prodajo pod lastno znamko. Nogavice razvijajo in izdelujejo predvsem za znane vrhunske športne blagovne znamke, kot so Ortovox, Asics, Smartwool, Icebreaker, H/H, Jack Wolfskin in drugi. "To pomeni, da tem družbam pomagamo, da skupaj oblikujemo primeren izdelek, tega naredimo, družbe pa ga nato prodajo kot svojega," je povedal.

Z nekaterimi družbami imajo tudi licenčno pogodbo, kar pomeni da imajo poleg oblikovanja, razvoja in proizvodnje tudi pravico do prodaje teh izdelkov neposredno kupcem po vsem svetu. Po licencah drugih blagovnih znamk izdelujejo na primer nogavice Salomon, Nordica, Head in druge.

Skupina Intersocks letno proda med 20 in 30 milijonov nogavic, od katerih jih okoli polovico, gre za najbolj zahtevne nogavice, napletejo v Kočevju in v Italiji, preostale manj zahtevne nogavice pa v partnerskih podjetjih v Pakistanu in Turčiji. Vse nogavice za prodajo pripravijo v Kočevju. "To pomeni, da jih operemo, zlikamo in zapakiramo ter nato distribuiramo po svetu," pove Kočila.

Dva milijona nogavic letno v Kočevju napletejo predvsem po zaslugi najsodobnejše pletilnice. "Gre za stroje, ki so neke vrste pletilni roboti. To pomeni, da nogavico napletejo v celoti, od začetka do konca. Zelo laično to pomeni, da nogavico vzameš iz stroja in si jo obuješ," je dejal.

Ker je pletilnica skoraj v celoti robotizirana, za pletenje ne potrebujejo veliko ljudi. Te potrebujejo predvsem za pripravo nogavic za prodajo in distribucijo. V Kočevju sicer Intersocks zaposluje okoli 200 ljudi in je med večjimi delodajalci v regiji.

Nogavice izvažajo v 63 držav, od tega petino na švicarski trg, 13 odstotkov nizozemski in 12 odstotkov na nemški trg. V Evropi ustvarijo tri četrtine prihodkov, sledijo ZDA, Kanada in Avstralija. Lani so imeli v Kočevju 62,6 milijona evrov prometa in 4,2 milijona čistega dobička.

Po uspešnosti izdelave in prodaje nogavic sodijo med vodilne proizvajalce na svetu. "Nehvaležno bi bilo reči, da smo najboljši, zagotovo pa se lahko kosamo z najboljšimi na svetu," je povedal Kočila.

Trenutno se pripravljajo tudi na posodobitev svoje logistike. V ta namen načrtujejo naložbo v 10 milijonov vreden logistični center, ki ga nameravajo postavili ob tovarni v Kočevju. Šlo bo za visokoregalno avtomatizirano in robotizirano skladišče.

"Poleg rasti nam bo novi logistični center omogočil boljšo storitev, kupcem bomo lahko še hitreje dobavljali svoje izdelke, obrat blaga v skladišču bo hitrejši in zato bomo stroškovno bolj učinkoviti, bolj kot do zdaj si bomo tudi odprli možnost, da postanemo partner tudi spletnim trgovcem," je povedal direktor kočevskega Intersocksa.

Novi center bo med drugim omogočal, da izdelkov ne bo treba pošiljati v centralna skladišča v posameznih državah in jih od tam distribuirati naprej v trgovine, pač pa bo lahko trgovina preko posebnega sistema sama naročila izdelke in jih bo dobila neposredno iz Kočevja.

Kočevski Intersocks se sicer ukvarja tudi z distribucijo izdelkov blagovne znamke Crocs v Sloveniji ter na nekaterih trgih vzhodne Evrope in Balkana. S crocsi direktno oskrbuje več kot 1000 trgovin po centralni in vzhodni Evropi. Imajo pa tudi 30 lastnih t. i. monobrand trgovin Crocs.

Sicer pa se skupina, ki ima v lasti Intersocks, ukvarja z maloprodajo in spletno prodajo v športu. V lasti imajo blagovno znamko The Athlete's Foot ter spletni butik športne obutve AsphaltGold.

