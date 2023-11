FOTO: Ena ptička priletela, s Kresom

26.11.2023 | 14:00

Otroška skupina (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Oseminštirideset let letos mineva od ustanovitve Folklorne skupine Kres, danes ene od najboljših in največjih folklornih skupin pri nas. Od vsega začetka jo tako ali drugače, na različne načine pač, vodi Branka Moškon. Tradicija je, da novomeški folkloristi proti koncu leta pripravijo letni koncert, s katerim someščanom, sorodnikom, prijateljem in znancem vse skupine društva od otroške prek glasbenih do veteranske pokažejo, kaj ta čas počnejo.

Branka Moškon

Tudi letos je bilo tako. Sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine. Tokratni koncert so poimenovali Ena ptička priletela, s koncertom pa so se sprehodili po Sloveniji od Bele krajine prek Dolenjske do krajev pod Triglavom in Razkrižja, kot goste pa so tokrat medse povabili Folklorno skupino Spomin iz Sevnice ter se pohvalili s prvim mestom svoje otroške skupine na državnem tekmovanju.

I. V.

