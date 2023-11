FOTO: Ivanka Kraševec Prešern častna občanka

Častna občanka Ivanka Kraševec Prešern (Fotografije: Občina Metlika)

Vsi nagrajenci z županjo

- Včeraj je v športni dvorani OŠ Metlika potekala osrednja slovesnost ob prazniku Občine Metlika. Skozi gibljive slike so se ozrli na opravljeno delo Občine v preteklem letu in na delo nagrajencev ter jim podelili občinska priznanja.

Priznanje za delo na področju športa v letu 2023 je prejela lokostrelka Maruša Šega kot perspektivna športnica. Maruša je letos na državnem prvenstvu v lokostrelstvu v disciplini 3D in Arrowhead postala državna prvakinja, na zunanjem tarčnem državnem prvenstvu pa državna podprvakinja. Za priznanje jo je predlagalo Lokostrelsko društvo Legende Kolpe.

Plaketo Občine Metlika za leto 2023 je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Suhor, ki je letos praznovalo 90-letnico delovanja društva. Priznanje so prejeli za uspešno delovanje več generacij gasilk in gasilcev v 90-letni zgodovini društva ter prenašanje bogate gasilske tradicije iz roda v rod, za napredek in razvoj društva, za prizadevno in kakovostno delo z mladimi ter uspešno izvajanje javne gasilske službe in gasilskega poslanstva. Na državnem gasilskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta, ki je potekalo letos septembra v Gornji Radgoni, je ekipa PGD Suhor v kategoriji pionirk (deklice od 6 do 11 let) v konkurenci 46. ekip dosegla 2. mesto. Za priznanje ga je predlagala Gasilska zveza Metlika.

Za častno občanko Občine Metlika je bila imenovana Ivanka Kraševec Prešern, pionirka slovenske popevke, »belokranjski slavček«, pevka belokranjskih narodnih pesmi, v poznejšem obdobju odlična interpretka Dovžanovih in Burnikovih melodij in še posebej melodij moža, Žana Prešerna, na besedila najbolj znanih slovenskih pesnic in pesnikov. Naziv je prejela za velik prispevek k prepoznavnosti Metlike in Bele krajine skozi glasbeno in likovno umetnost, za prispevek k opaznosti in prepoznavnosti slovenske narodnozabavne glasbe in belokranjskih narodnih pesmi ter belokranjskih motivov na slikarskem področju. Predlagatelji Ivanke Kraševec Prešern za častno občanko Občine Metlika so Renata, Matija, Maja in Nastja Brunskole, Martin, Mojca, Klara in Rok Kraševec, Božidar Malešič, Anton in Tatjana Slanc ter Andreja Gerbec. Častni občanki se je na slovesnosti poklonil tudi Alpski kvintet, eden vodilnih narodnozabavnih ansamblov v Sloveniji, s katerim je prepevala več kot 20 let. Skupaj z Alpskim kvintetom je prejela tri zlate plošče in zlato noto v Sloveniji ter pet zlatih plošč in eno diamantno v Avstriji.

Županja, Martina Legan Janžekovič, je v svojem govoru med drugim izrekla priznanje in zahvalo celotnemu gospodarstvu občine in odgovornim posameznikom, ki skupaj s svojimi zaposlenimi z delom in osebno zagnanostjo skrbijo za ekonomski temelj občine. Zahvalila se je tudi vsem zaposlenim v družbeni sferi, ki skrbijo, da imamo odlične šole in vrtce, učinkovito zdravstvo, raznovrsten in kvaliteten šport, navdihujočo kulturo ter kvalitetne komunalne ter druge storitve.

V kulturnem programu so nastopili Mestna godba Metlika, 4. a razred OŠ Metlika, članice Twirling kluba Bela krajina - Maja Guštin, evropska prvakinja v disciplini solo in Staša Popovič, ki je na evropskem prvenstvu na Češkem v two batonu letos dosegla 3. mesto ter Urška Blažič, folklorna skupina Podružnične šole Suhor, Mija Zupanič in Sara Butala iz OŠ Podzemelj, Tina Pezdirec, ki jo je na harmoniki spremljal član Alpskega kvinteta Ciril Skebe in Alpski kvintet. Prireditev je povezovala Vesna Slanc.

