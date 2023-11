Na Kleku uredili infrastrukturo

24.11.2023 | 14:00

Novo pridobitev so s prerezom traku predali namenu župan Jože Papež, domačin David Longar in direktor podjetja Eltim. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - V stanovanjski coni Klek v Žužemberku so včeraj odprli novozgrajeno komunalno infrastrukturo, ki bo omogočila mladim, da lahko začnejo takoj graditi svoj dom. Po besedah župana Jožeta Papeža je to elitna lokacija v občinskem središču, obsijana s soncem in s čudovitim pogledom na dolino Krke, v kateri pa že živijo pretežno mlade družine. V okviru okoli 555.000 evrov vredne naložbe so uredili novo cesto s pločnikom in javno razsvetljavo, kanalizacijo, vodovodom, električno omrežje in optiko ter dokončno z zaključnim slojem asfalta in pločniki uredili tudi del Kleka, ki je že poseljen, hkrati pa uredili še pešpot proti središču Žužemberka.

Nova ulica je pripravljena.

Gre za dvanajst parcel v novi ulici, velikih od 650 do 850 kvadratnih metrov, ki so večinoma že vse prodane, in kot je dejal župan, bodo glede na interes v roku leta dni verjetno bolj ali manj tudi pozidane. Sicer stanovanjska cona Klek ponuja možnost razširitve še za približno osem hiš, na občini pa upajo, da se bo prihodnje leto pod cono ob regionalni cesti začela tudi gradnja prepotrebnega trgovskega centra, ki ga zdaj v občini nimajo.

Papež ob tem poudaril, da je zelo vesel, da mladi ostajajo v domači občini. »Potreba po stanovanjih za mlade družine v občini je velika in če bi danes imeli na razpolago še približno 20 zazidljivih parcel v stanovanjskih conah, bi jih lahko prodali,« je dejal in dodal, da si prizadevajo, da bi že naslednje leto lahko z vso potrebno infrastrukturo razširili še cono nad Iskro, kjer je tudi prostora za približno 12 hiš.

Novo pridobitev so s prerezom traku predali namenu župan Jože Papež, domačin David Longar in direktor podjetja Eltim, ki je izvedlo dela, blagoslovil pa župnik Franc Vidmar. Včerajšnji dogodek je z nastopom popestril mladi harmonikar Žiga Novak, s svojo pesmijo Silva Mohorčič, s haikuji je svojo pripadnost Kleku izrazila Magda Kastelic Hočevar, tamkajšnji prebivalci pa so poskrbeli tudi za pogostitev.

M. Ž.

