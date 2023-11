Zaživela še ena skupnost stanovalcev

23.11.2023 | 13:00

Direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Darja Cizelj je simbolično izročila stanovalcem ključ njihove skupne hiše, doma, kot je rekla ena od stanovalk, ki ga ne bi zamenjala za noben drug dom.

Stanovalci so se predstavili kot pevci.

Brežiški župnik Ivan Šumljak je udeležence nagovoril z izbranimi besedami o lepoti sobivanja ljudi, ki si jih je izposodil, kot je rekel pri Materi Tereziji. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj so v Brežicah uradno odprli stavbo, v kateri v okviru Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca deset stanovalcev živi v skupnosti. Kot je povedala direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Darja Cizelj, je obnova stala okrog 800.000 evrov. Od tega je Dom Impoljca prispeval okrog 300.000 evrov, 554.000 je bil finančni delež iz evropskega sklada za regionalni razvoj, v katerem je 80 odstotkov prispevala Evropska unija in 20 odstotkov Slovenija. Stavba je last države, upravlja jo dom Impoljca.

V stavbo v Brežicah se je vselila prva skupina letos junija in druga v septembru. V skupnosti biva deset stanovalcev, ki so bili prej v domu na Impoljci. »To je v okviru našega doma peta hiša, v kateri je življenje organizirano v skupnosti. S to novo stanovanjsko skupino imamo zdaj 53 mest v skupnostih. Zavod Impoljca namreč omogoča že več kot petnajst let odraslim osebam s posebnimi potrebami življenje v skupnostih,« je povedala direktorica Darja Cizelj.

Stanovalci v skupnosti sami opravljajo veliko hišnih opravil, s tem, da jim Dom Impoljca zagotavlja vse podporne storitve 24 ur dnevno.

Na včerajšnji slovesnosti ob odprtju stavbe skupnosti so zbrane nagovorili poleg direktorice Darje Cizelj še strokovna vodja Doma Impoljca Nevenka Janež, brežiški župan Ivan Molan in skrbnik evropskih projektov na ministrstvu za solidarno prihodnost Peter Medved. Udeležence je z izbranimi besedami nagovoril tudi brežiški župnik Ivan Šumljak, ki je tudi blagoslovil stavbo in skupnost.

Slovesnost so z nastopom v zboru in solistično popestrili stanovalci skupnosti. Spored je povezoval delovni inštruktor v Domu Impoljca Matija Dobovšek.

M. L.

