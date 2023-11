Odvzem govedi razburja tudi politiko; DS za vrnitev živali in plačilo odškodnine

20.11.2023 | 18:45

V takem okolju naj bi bile krave, ki so jih v Leskovcu pri Krškem odvzeli kmetu. (Foto: FB Društvo za zaščito konj)

Ljubljana/Leskovec pri Krškem - Odvzem 24 glav goveda kmetu pri Krškem odmeva tudi na političnem parketu. V opoziciji so uperili prst v prenovljeni zakon o zaščiti živali, SDS zato napoveduje vložitev predloga nove novele, ki bi črtala po njihovi oceni sporne člene. V koaliciji medtem pravijo, da je inšpekcijski postopek še odprt in da je treba počakati na rezultate revizije.

"Zdaj se postavljajo standardi, kako bomo uporabili novelo zakona o zaščiti živali. Prav je, da se omenjeni primer spremlja in razišče," je danes dejala poslanka NSi in predsednica odbora DZ za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič. Sama sicer ne želi komentirati odločitve inšpektorice, se pa po njenem mnenju glede na objave v medijih postavlja dvom o spoštovanju zakonodaje.

"Če odvzameš toliko govedi z ustno odločbo, moraš to zelo jasno opredeliti in lastniku živali tudi jasno predočiti, kaj je naredil narobe," je opozorila. Po njenem mnenju izdana odločba ne vsebuje niti enega elementa, ki bi bil osnova za pravno formalno odločbo, ki bi lahko zdržala vse presoje. Najhuje pa je, da je pri odvzemu živali sodelovala civilna družba, je ocenila.

"Živali so vezali za rogove, jih vlekli na kamion, ena žival se je celo spotaknila in padla po tleh. Mislim, da so pri odvzemu naredili zelo veliko strokovnih napak, ki že mejijo na mučenje živali," je bila kritična Čadonič Špelič.

Temu pritrjujejo tudi v opozicijski SDS. Prepričani so, da je do tega inšpekcijskega nadzora prišlo zaradi nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali, ki podeljuje pooblastila nevladnim organizacijam. "V SDS smo opozarjali, da je novela naperjena proti kmetom in ravno dikcija na novo postavljenih členov odpira možnost takšnim zadevam," je danes izpostavil poslanec SDS Tomaž Lisec.

V največji opozicijski stranki so ob tem napovedali vložitev predloga nove novele zakona, ki bi črtala po njihovi oceni sporne določbe sedanje novele. Če zakon ne bo spremenjen, pa bo slej ko prej o njem odločalo tudi ustavno sodišče, verjamejo.

V koaliciji medtem ostro zavračajo vsakršne povezave med omenjeno novelo in primerom odvzema govedi ter poudarjajo, da se politika ne sme vpletati v delo inšpekcije.

Prvopodpisana pod nedavno sprejeto novelo zakona poslanka SD Meira Hot je danes izjave posameznih politikov o primeru označila za "izjemno zavajanje in manipuliranje z ljudmi". Po njenih zagotovilih v tem trenutku nobeno društvo v Sloveniji ne izpolnjuje pogojev oziroma nima licence kvalificiranega prijavitelja. Določbe zakona, ki bi to omogočile, namreč še niso implementirane, je zatrdila.

Sam postopek je bil morda lahko nujno potreben, a je to vprašanje za inšpekcijo in politiko. Ali je bil legitimen in utemeljen, pa bo pokazala notranja revizija, ki jo je odredil obrambni minister v funkciji ministra za kmetijstvo Marjan Šarec, je opozorila Hot.

Koalicijski kolegici je pritrdil tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, ki "težko razume izjave, ki odvzem obsojajo, še preden je komisija, ki bo ta postopek znova preverila, zaključila svoje delo". Odgovor je treba prepustiti stroki, šele nato naj sodi politika, je pozval.

"Vsem, ki smo videli slike živali do kolen v blatu in v vodi ob praznih jaslih, nam je jasno, da je bilo tam nekaj narobe. To je zagotovo slabo spričevalo za to, da jemo slovensko, domače," je sicer ocenil. Glede morebitnih vnovičnih sprememb zakona pa je dejal, da vsak zakon potrebuje čas, da se izkaže v praksi.

Če je v postopku odvzema prišlo do napak, morajo odgovarjati tisti, ki so bili za to pristojni, pa je dejal vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Spomnil je, da so novelo zakona sprejeli z namenom boljše zaščite tudi živali na paši. Mogoče bi bilo narediti tudi kaj več za to, da bi govedo iz omenjenega primera živelo v boljših pogojih, je še ocenil.

Izredna seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na zahtevo državnih svetnikov Antona Medveda, sicer predsednika Sindikata kmetov Slovenije, v katerem so se na odvzem krav prav tako ostro odzvali, in Branka Tomažiča, ki v državnem svetu predstavlja KGZS, je popoldne potekala tudi izredna seje komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Državni svetniki so ocenili, da so bili v postopku kršeni temeljne človekove pravice in svoboščine, zagotovljene v ustavi, pa tudi zakona o inšpekcijskem nadzoru in o živinoreji - živali so bile namreč razseljene na različne lokacije in niso bile nameščene v prehodni hlev skupaj ali v karanteno, so po seji komisije sporočili iz državnega sveta.

V komisiji posledično menijo, da je treba živali vrniti lastniku in mu plačati ustrezno odškodnino. "Kmetijstvo je treba spodbujati, ne pa zatirati, saj bomo lahko le na ta način zagotovili zadostno stopnjo samooskrbe in s tem prehranske varnosti, drugače bomo odvisni od uvoza hrane vprašljive kakovosti ter zaraščenosti podeželja," so poudarili.

Obregnili so se tudi ob delovanje nevladnih organizacij in nadzor nad njimi, posebej na področju zbiranja donacij, pri tem pa podčrtali, da bi morale te organizacije osveščati in motivirati lastnike živali na način, da bi se zagotavljalo dobrobit živali.

