Umrl nekdanji vrhovni sodnik Vasilij Vasko Polič

20.11.2023 | 14:20

Od Vasilija Poliča so se s to fotografijo poslovili tudi na FB profilu Skupine Dupljak, s katero je sodeloval kot ljubiteljski glasbenik.

Umrl je nekdanji vrhovni sodnik Vasilij Vasko Polič. Rodil se je 28. avgusta 1940 v Novem mestu kot najstarejši od treh bratov Polič. Družina je veliko časa preživela v Beli krajini, kjer so odraščali vsi trije bratje (oče Radko Polič je bil rojen v Rožnem Dolu pri Semiču). Vasilij je bil med drugim pravnik, pisatelj, igralec in glasbenik, ukvarjal se je tudi s športom.

Vasko Polič je leta 1962 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in za diplomo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1986 je postal vrhovni sodnik, pozneje še vrhovni sodnik - svetnik. Je avtor številnih prispevkov s področja sodne prakse v upravnih sporih. Upokojil se je leta 2010.

Ukvarjal se je tudi s pisanjem, igro, glasbo in športom. Napisal je 23 leposlovnih del, med njimi tudi deli Saga o Poličih in Spolno življenje lipicancev. V svojih delih je med drugim združeval erotiko, pravo, politiko, zgodovino in vesolje.

Igral je v več dramskih predstavah in v vlogi "starega" tudi v celovečercu Andreja Košaka Zvenenje v glavi. Bil je tudi večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prvak v teku čez ovire.

Kot ljubiteljski glasbenik je sodeloval s tamburaškima skupinama Dupljak in Prifarski muzikanti.

V zadnjih letih sta umrla tudi njegova mlajša brata, septembra lani igralec Radko - Rac, decembra 2021 pa znanstvenik Svetozar - Cvero.

STA; M. K.