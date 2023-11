FOTO: Povzročil tri nesreče, na travniku le ustavil; trčil v peško in pobegnil kljub poškodovanemu avtu

20.11.2023 | 14:00

86-letni voznik je potem, ko je že povzročil dve prometni nesreči, zapeljal še na travnik in tam po 100 metrih le ustavil ... (Foto: PGE Krško)

V petek nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu. Voznik večjega osebnega avtomobila temne barve je na prehodu za pešce trčil v 78-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto (pri spomeniku v Žabji vas). Peška je po trčenju padla in se poškodovala, voznik osebnega avtomobila pa je kljub poškodovani prednji desni pnevmatiki in platišču odpeljal. Policisti nadaljujejo preiskavo. Pozivajo voznika, ki je bil udeležen v nesreči, in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali se zglasijo na Postaji prometne policije postaji Novo mesto.

Sicer je bil minuli vikend za policiste sploh pester, sporočajo s Policijske uprave Novo mesto. Nekaj podrobnosti v nadaljevanju.

Povzročitelji nesreč pod vplivom alkohola

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh avtomobilov na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 20-letni voznik osebnega avtomobila Audi A4, ki je vozil iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del VW tourana, ki ga je vozil 41-letni voznik. 41-letnik se je v nesreči lažje poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

V isti noči se je zgodila tudi prometna nesreča v Dobličah na območju PP Črnomelj. 23-letni voznik osebnega avtomobila VW golf je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trči v betonski podporni zid. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča v Gabrju pri Dobovi. 42-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Poškodoval se ni, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročil tri prometne nesreče

Policisti PP Brežice so bili v soboto okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči v Podgračenem. Ugotovili so, da je 86-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal na travnik, kjer je še okoli sto metrov nadaljeval z vožnjo, potem pa z vozilom obstal. Ugotovili so še, da je pred tem povzročil prometno nesrečo pri Mokricah, kjer je prav tako zaradi vožnje preblizu desnemu robu izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Nadaljeval je z vožnjo proti naselju Ribnica, kjer je zaradi vožnje po levem smernem vozišču oplazil avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 68-letni voznik. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in ga napotili na kontrolni zdravstveni pregled, kjer bodo pristojne službe ugotovile zmožnost za vožnjo motornih vozil.

Pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Dolnji Stari vasi so policisti PP Šentjernej v soboto popoldne zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen picasso. 44-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,46 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V kripi brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti sinoči nekaj po 22. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa romeo. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni večkratni kršitelj cestno prometnih predpisov nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, tehnično nepregledan in nezavarovan avtomobil. Vozilo so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli vlomilce

V soboto zvečer se je sprožila alarmna naprava v stanovanjski hiši na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Ob prihodu varnostnika naj bi vlomilci pobegnili. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in na območju Novega mesta izsledili in prijeli pet vlomilcev, ki so poskušali peš pobegniti. Ugotovili so njihovo identiteto, stari so med 16 in 42 let. Zoper vse bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Gotni vasi je med 16. 11. in 17. 11. nekdo ukradel mešalec za beton in iz odklenjenega zabojnika več tub s poliuretansko peno.

V Presladolu na območju PP Krško je v petek med 17. in 19.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 4.000 evrov.

V kraju Vrh pri Pahi je v petek zvečer neznanec iz kmetijskega objekta ukradel 15 kokoši in štiri zajce.

Med 31. 10. in 18. 11. je na Lokvah na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel štiri športne loke z opremo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 7.500 evrov.

Med 5. 11. in 18. 11. je v Semiču neznanec vlomil v dve zidanici in odnesel televizijski sprejemnik, ročno uro in prehrambene izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov.

V kraju Jesenice na območju PP Brežice je v soboto okoli 18. ure nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel oblačila. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode.

V naselju Vrh na območju Šentruperta je v soboto neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le škoda, povzročena z vlomom.

Na Dvoru je v minuli noči nekdo vlomil v poslovne prostore v stanovanjski hiši. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Policistom grozil z nožem

V noči na soboto so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Črnomlju, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir in nadlegoval družinske člane. Ob prihodu policistov se 55-letni kršitelj ni pomiril, grozil jim je tudi z nožem in razbijal inventar. Nož so mu odvzeli, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Tihotapci in migranti

V noči na nedeljo so policisti na lokalni cesti med Metliko in Semičem ustavili osebni avtomobil Opel astra italijanskih registrskih oznak. 36-letni državljan Ukrajine je prevažal šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Včeraj popoldne so na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč kontrolirali voznika osebnega avtomobila Toyota tundra ukrajinskih registrskih oznak. 50-letni državljan Ukrajine je prevažal sedem državljanov Turčije.

Na Obrežju so včeraj ustavljali voznika kombija nemških registrskih oznak, ki sprva ni upošteval znakov policistov in je nadaljeval z vožnjo do naselja Ribnica, kjer so ga ustavili. 37-letni državljan Ukrajine je v kombiju Mercedes sprinter prevažal 26 državljanov Turčije.

Ukrajincem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 17. 11. in 20. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Nova vas pri Mokricah, Prilipe, Bukošek) prijeli 32 državljanov Sierra Leoneja, 30 Pakistana, 29 Bangladeša, 27 Rusije, 22 Afganistana, 21 Indije, 17 Maroka, 15 Nepala, 12 Šrilanke, osem državljanov Kameruna, šest Turčije, štiri Gambije, tri državljane Irana, Kube, Palestine in Senegala, dva državljana Ugande, Sirije, Tunizije in Gvineje in po enega državljana Nigerije, Egipta, Alžirije, Iraka, Konga, Burundija, Filipinov, Malija, Kenije, Liberije in Sudana. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Vinica) so prijeli 11 državljanov Maroka in državljana Libije ter na območju PP Metlika (Svržaki) pet državljanov Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 17. 11. in 20. 11. posredovali v 195. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 605 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 16 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 37. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah in Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.