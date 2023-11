Odlagališče Globoko - Novo odlagalno polje in tehtnica

20.11.2023 | 11:00

Na tem območju, ki ga danes še prekrivata trava in grmičevje, bodo uredili novo odlagalno polje za odlaganje odpadkov do leta 2029. (Foto: R. N.)

Trebnje - Občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno bodo do prihodnjega poletja uredile novo odlagalno polje na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko. S tem bodo podaljšali življenjsko dobo deponije oz. zagotovili odlagalno površino, ki bo skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem omogočala odlaganje odpadkov do leta 2029.

Po ureditvi novega odlagalnega polja bodo odpadke na deponiji Globoko lahko odlagali do leta 2029 – Naložba ocenjena na 560.000 evrov – V projektu bodo kupili tudi novo tehtnico na vhodu – Večina odpadkov pride iz drugih občin

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Rok Nose