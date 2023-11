Štefan Hosta novi doktor moralne teologije

20.11.2023 | 13:00

Štefanu Hosti (na levi) je z veseljem čestital novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, ki je prisostoval njegovemu zagovoru.

Komisija na zagovoru doktorata Štefana Hoste

Novo mesto - Štefan Hosta, od 1. avgusta letos novi župnik Župnije Novo mesto – Šmihel, se te dni upravičeno veseli uspešnega zagovora doktorskega dela na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, kjer je študiral moralno teologijo ter doktoriral.

Njegovo doktorsko delo govori o delu in habitasu oz. o moralno-teološkem razumevanju človeškega dela.

Kot pravi, je zdaj odložil veliko breme in bo več energije lahko namenil delu v župniji, kjer se je ob pomoči kaplana Janeza Meglena že lepo privadil.

Hosta, sicer Šentjernejčan, je vesel lepe geste novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, ki je prisostvoval njegovemu zagovoru doktorskega dela. Tudi Saje je doktoriral na isti fakulteti v Rimu in sicer pred dvajsetimi leti iz kanonskega prava, tako da gotovo ni šlo brez obujanja spominov.

Štefana Hosto je k doktorskemu študiju v Rimu kot novopečenega bogoslovca nagovoril takratni novomeški škof msgr. Andrej Glavan, tudi zaradi potreb krajevne Cerkve.

Hosta pove, da so bila študijska leta naporna, a tudi lepa in polna novih spoznanj: poznavanje številnih kultur, Cerkve od blizu, sklepanje prijateljstev z duhovniki in laiki z vsega sveta … S svojim znanjem bo nedvomno bogatil slovenski duhovni prostor.

L. Markelj, foto: osebni arhiv Š.H.

Komentarji (1) 2h nazaj truic "Moralna" teologija iz Vatikana......o moralno-teološkem razumevanju človeškega dela.še eno "Dobro jutro".......