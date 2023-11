Pomembna zmaga Krke v Beogradu

20.11.2023 | 07:45

Foto: Liga ABA

Beograd - Košarkarji novomeške Krke so v 8. krogu regionalne lige Aba v Beogradu premagali Mego s 77:72 (13:21, 32:42, 59:61).

* Dvorana Ranka Žeravice, gledalcev 1200, sodniki: Radojković, Kardum, Vovk (vsi Hrvaška).

* Mega: Miljenović 2, Jelavić 6 (1:2), Ilyasoglu 6 (0:2), Đurišić 11 (2:3), Kovačević 2 (2:2), Janković 11 (3:3), Pavšić 16 (4:6), Topić 16 (4:5), Malovec 2.

* Krka: Stergar 25 (6:7), Cerkvenik 5, Cousins 6 (1:2), Jurković 5, Špan 16, Škedelj 2, Radovanović 4, Macura 14 (0:1).

* Prosti meti: Mega 16:23, Krka 7:10.

* Met za tri točke: Mega 6:29 (Ilyasoglu 2, Topić 2, Jelavić, Đurišić 1), Krka 10:24 (Špan 4, Stergar 3, Jurković, Cerkvenik, Cousins).

* Osebne napake: Mega 19, Krka 22.

* Pet osebnih: Radovanović (37.).

Novomeščani so po šestih zaporednih porazih dosegli drugo zmago, obe so zabeležili v Beogradu (FMP). Mega je ostala pri štirih zmagah ob štirih porazih.

Slovenska ekipa je v srbski prestolnici v prvem delu vodila le v 3. minuti, ko je bilo 6:5. V nadaljevanju prvega polčasa so bili v vodstvu gostitelji, Krka je bila nekajkrat povsem blizu, a so prvo četrtino dobili Srbi z osmimi točkami razlike, po polčasu pa vodili z desetimi.

Precej bolj izenačeno je bilo v drugem polčasu, že v 25. minuti so Novomeščani vnovič povedli s 49:46, trojko je zadel Leon Stergar. Po nekaj menjavah v vodstvu je v 32. minuti Jan Špan z dvema točkama izid izenačil (61:61), sledile so nove menjave v vodstvu, dokler nista Špan s trojko in Stergar s prostim metom dobre tri minute pred koncem Krki zagotovila štiri točke prednosti (71:67).

Sredi predzadnje minute je bilo še vedno 71:68, dve sekundi pred vstopom v zadnjo minuto je Špan znova poskrbel za nekaj večjo prednost (74:68), saj so pred tem domači v seriji zgrešili številne mete izza črte. Košarkarji Krke so v zaključku ohranili vodstvo. Končni izid je s prostima metoma postavil Stergar, ki je bil s 25 točkami prvi strelec tekme, 16 jih je dodal Špan ob devetih podajah.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

''Res želim čestitati svojim igralcem za zmago. Bili smo v težki situaciji po domačem porazu s Cibono. Rabili smo, da bi nekaj naredili dobro in mogoče je ravno ta zmaga to. V najavi pred tekmo sem opozarjal, da bo največja težava za nas, če bomo izgubili preveč žog na odprtem terenu in metali z nekih neumnih metov, s katerih se ne bi mogli vrniti v obrambo. S tem bi nas Mega poteptala iz protinapadov. Naša ideja je bila, da moramo z njimi igrati pet na pet in poskušamo nadzirati njihov napadalen skok, saj smo še vedno brez prvega centra, ki ga nikakor ne najdemo na trgu, in Hamiltona. Borili smo se, a še vedno je imela Mega 17 napadalnih skokov, mi pa smo imeli 16 izgubljenih žog, tako da moramo še enkrat pogledati, kako smo dejansko dobili to tekmo. Odigrali smo dobro obrambo nad Topićem, se res borili, imeli nekaj ekstra potez Stergarja in Špana. Izvlekli smo to tekmo, to je pač košarka in tako to gre. Pred nami so še vedno težki časi, vemo, za kaj se borimo, upam, da bomo ostali v ligi. Če bomo igrali tako pogumno kot danes, lahko s tem nadoknadimo neke stvari, ki jih nimamo. Vse najboljše Megi v nadaljevanju sezone.''

Marko Barać, trene Mege:

''Čestitke Krki. Odigrala je zelo dobro tekmo in povsem zasluženo zmagala. Po prepričljivi zmagi v Baru sem se nekoliko bal, da se bo zgodilo nekaj takega. Veliko smo se pogovarjali pred to tekmo, a očitno od samega začetka, ne glede na gibanje izida, nismo bili pravi. Nismo igrali kot v zadnjih tekmah. Zaradi pomanjkanja odločnosti in menjave ritma v obeh smereh, smo se spravili na to, da smo bili odvisno o odločitev pri igri „pick and roll“, ki pa niso bile dobre. To je razumljivo, če nas uvedejo v igro pet na pet, kjer rabiš nekaj izkušenj, da se berejo stvari, ki se menjajo med tekmo. Za razumeti je, da mladi igralci včasih ne reagirajo najbolje. A imajo vseeno mojo podporo in z nadaljnjim delom bo to bolje. Ne smemo pa zanemariti stvari, ki so nam prinesle pretekle zmage – lahke točke, ki pridejo iz obrambe. Tega danes ni bilo, smo pa vseeno imeli kar nekaj dobrih pozicij za met, ki pa je bil slab, saj smo imeli 73 metov na koš. Krka je zelo dobro branila raketo, a bi lahko bolje zadeli nekaj lahkih metov. Na drugi strani je Krka z energijo in motiviranostjo, ki sta izhajali iz pomembnosti zmage, zadela nekaj težkih metov v obdobju, ko se je tekma prelamljala.''

Novomeščani bodo naslednjo tekmo igrali v sredo, ko bodo v domačem prvenstvu igrali v Domžalah proti Kansai Heliosu, v ligi Aba pa v ponedeljek, 27. novembra, ko bodo v dvorani Leona Štuklja gostili Crveno zvezdo.

STA; M. K.

