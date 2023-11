Gorela lovska čuvajnica

20.11.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Morava)

Včeraj ob petih popoldne je v gozdu v bližini naselja Morava v občini Kočevje zagorela lovska čuvajnica. Požar so pogasili gasilci PGD Morava in Kočevska Reka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 1 na izvodu DESNO;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKLJUK na izvodu VAS LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA ODP. BOČKA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH , TP PRAPROČE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 3, izvod Dolnje Dobravice.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA, izvod 1. SLAPNIČAR, 2. CEGELNICA LEVO-POD PROGO, 4. CEGELNICA-DESNO, 5. PICERIJA RONDO-HIŠE PRI TP, 6. CEGELNICA DESNO - PROTI GOZDU, 7. SO PLINSKA POSTAJA, 9. JR;

- od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 3. OBRTNA ZADRUGA - HRAST.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978, TP MIHOVO 1978, TP GOR. IVAN DOL, TP TIČNICA, TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 8.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE 1983.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI GOMBIŠČU in TP VELIKE DOLE;

- od 8.30 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 4. PREŠERNOVA ULICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh nad Mokronogom, nizkonapetostno omrežje – Proti Malkovcu med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico na območju TP Košeni vrh, nizkonapetostno omrežje – Brezje med 10:00 in 14:00 uro.

M. K.