Sojenje Rožletu Grintalu: Marjana našli mrtvega štiri dni po nesreči

17.11.2023 | 13:30

Rožle Grintal je na sodišče prišel v spremstvu pravosodnih policistov, saj je v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se bliža h koncu sojenje 34-letnemu Rožletu Grintalu s Potovega Vrha pri Novem mestu, ki ga obtožnica bremeni povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitve poškodovanega v nesreči. Gre za prometno nesrečo, ki se je zgodila 21. oktobra lani okoli 21.30 na nekdanji hitri cesti v bližini priključka za Karteljevo in v kateri je življenje izgubil 49-letni Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem.

Svojci so kar nekaj dni živeli v negotovosti, saj niso vedeli, kje je, žal pa se vse skupaj ni izteklo, kot bi si vsi želeli. Policisti so namreč njegovo truplo nekaj metrov pod cesto v grmovju z dronom našli čez štiri dni in ugotovili, da je bil pogrešani žrtev prometne nesreče, voznik pa je s kraja pobegnil. Še istega dne so izsledili avtomobil na parkirišču v Trebnjem, pokritega s ponjavo, katerega poškodbe so se ujemale s najdenim na kraju, in prijeli tudi pobeglega voznika. Iskanje je policistom otežil tudi splet okoliščin, saj je Bevčev mobilni telefon na cesti nekaj ur po nesreči našel Novomeščan in ga odnesel domov. Policisti so nato začeli s preiskavo širšega območja, na katerem je bil telefon, in, kot zapisano, pogrešanega našli mrtvega.

Obtoženi Grintal je v zagovoru na sodišču dejal, da pešca ni videl in da je najverjetneje trčil v srno. To je na eni od prejšnjih obravnav izvedenec cestnoprometne stroke Ivan Kambič glede na poškodbe na avtomobilu izključil, saj je, kot je dejal, divjad oz. srnjad manjša in ima nižje težišče. Opozoril je še na nenavaden položaj pokojnega, ko so ga našli, saj je bil po njegovem »nelogičen in tehnično nerazložljiv«. Po mnenju tožilstva naj bi ga Grintal po nesreči premaknil, kar je ta zanikal.

Na zadnji obravnavi je sodni izvedenec medicinske stroke Tomaž Zupanc pravzaprav pritrdil besedam obtoženega, saj je zaključil, da je položaj, v katerem je bil najden pokojnik, nemogoče ponarediti. Prav tako je glede na svoje izkušnje pri izvajanju mrliške službe povedal, da 80 kilogramov težke osebe ne more premakniti le eden ali dva človeka, ampak je potrebnih več. Če bi šlo za vlečenje trupla, bi bile poškodbe bolj obsežne in drugače razdeljene.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.