V avtu dva poškodovana, pes pobegnil

17.11.2023 | 07:00

Sinoči ob 19.40 je na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Trebnje vzhod in Trebnje zahod, pri izvozu na neizgrajeno počivališče Grm, električno osebno vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v varnostne odbojne mehove in se ustavilo na travnati bankini. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, izvedli varnostni protokol za izklop električnega vozila ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. V vozilu je bil tudi pes, ki je po nesreči pobegnil. Gasilci so preiskali območje nesreče, vendar psa niso našli. Na kraju so bili prisotni dežurni delavci Dars-a.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu VODOVOD V DOLINO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu KLARA DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod 4. NOVO NASELJE STANETA ROZMANA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE ME;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE 2015;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE POLJANE 1997;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA CERAR, TP NOVA GORA in TP ZGORNJI CEROVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 5:45 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Slovenska vas, Rakovnik in Uprom – Šoko;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gorenje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Kremen.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolenja vas, Glake, Dolenja vas A.P. med 7. in 10. uro, TP Pesje med 6.20 in 7. uro ter med 10. in 10.30 uro, TP Libna med 11. in 12. uro, TP Veniše vas med 12.30 in 14.30 uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Miški vrh, nizkonapetostno omrežje – Trebež med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zagaj, nizkonapetostno omrežje – Zagaj Geršak med 8.15 in 14. uro.

M. K.