FOTO: Martinov pohod, tržnica in Martinov hot dog ter vino iz cvičkove fontane

12.11.2023 | 11:00

Pred "banko" Cvelbarjevega najboljšega cvička so mlademu vinu nazdravili (od leve proti desni): Sandi Durič, Marjan Hribar in Alofonz Žibert.

Obiskovalci so si točili vino iz fontane cvička.

Priznani čebelar iz Šmarjeških Toplice Stane Gorenc

Stojnica Društva podeželskih žena Šmarjeta

Šmarjeta - Martinovo postaja eden najbolj priljubljenih praznikov v Sloveniji. Včeraj je sv. Martin spet dobro opravil svoje delo - mošt je spremenil v vino, veliko ljudi pa v veseljake.

Martinovanja so potekala po vsej Sloveniji, zanimivega pa so že tretje leto pripravili tudi v Šmarjeti, na Karlovškovem trgu, in sicer v organizaciji Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice ter Društva vinogradnikov Šmarjeta.

Na trgu se je popoldne zbrala pisana druščina domačinov – mnogi so se kljub zjutraj slabemu vremenu udeležili Martinovega pohoda proti vinskim goricam v organizaciji vinogradniškega društva in bili kasneje nagrajeni s sončkom in lepimi razgledi z Vinjega vrha. Prišli so tudi obiskovalci iz Savinjske doline ter Domžal in prav vsi so uživali v glavnem dogodku, krstu vina. V družbi župana občine Šmarješke Toplice Marjana Hribarja ter predsednika Društva vinogradnikov Šmarjeta Sandija Duriča ter ob zvokih Godbe na pihala Šmarješke Toplice ga je opravil domači župnik g. Alfons Žibert.

»Banko« cvička, najboljšega v društvu, je na prizorišče prinesel Marko Cvelbar in mnogim je natočil kozarček novega, mladega vina. Za napitnico ob kozarčku vina je poskrbel Mešani pevski zbor PGD Zbure.

Sicer pa so si obiskovalci z veseljem natakali vino iz vinske fontane Izvir cvička. Letos je na fontani mogoče piti najbolje ocenjena vina naslednjih vinogradnikov, ki so člani Društva vinogradnikov Šmarjeta ali Društva vinogradnikov Bela Cerkev – Vinji Vrh: cviček Marka Cvelbarja s Trške Gore, dolenjsko belo kmetije Karlovček iz Klevevža, modro frankinjo Roberta Baniča z Vinjega Vrha ter žametno črnino Janeza Peterlina z Vinjega Vrha. To je letošnja ponudba in obiskovalci so jo pohvalili.

Zala je pripravljala Martinov hot dog

Nasmejana Zala Pungeršič in njen Martinov hot dog

Fontana cvička v Šmarjeti je vseskozi dobro obiskana.

Seveda je k pijači še kako šla tudi jedača. Obiskovalci so si lahko privoščili posebni Martinov hot dog, ki ga je na stojnici Martinove tržnice pripravljala zmagovalka MasterChefa Slovenija 2023, domačinka Zala Pungeršič. Štručka, kranjska klobasa, kislo zelje, hrenova majoneza, jabolčni chutney, skuta in ocvirki – to je bila njena kombinacija.

Na tržnici so svoje dobrote ponujale še članice Društva podeželskih žensk Šmarjeta in čebelar iz Šmarjeških Toplic Stane Gorenc z medom in medenimi izdelki, na voljo je bil tudi pečen kostanj.

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Darinka Bobnar je povedala, da je njihova cvičkova fontana res dobro obiskana, mnoge skupine prihajajo iz vse Slovenije. »Fontano imamo še odprto, ker se je poletje malce podaljšalo v jesen. Imamo napovedanih še nekaj skupin, dokler bo le vreme primerno, bomo odprti. Zdaj je fontana odprta le med vikendom od 11. do 17. ure, za skupine pa kadarkoli,« pove Bobnarjeva.

Obiskovalci so se radi družili in kasneje še zabavali v družbi ansambla Začetek.

Besedilo in foto: L. Markelj

