FOTO: Rešili dva ukleščena

29.10.2023 | 08:15

Nesreča pri Dobruški vasi (FB PKD)

Včeraj ob 10.05 je na avtocesti med izvozom in uvozom Dobruška vas v smeri Novega mesta, občina Škocjan, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi, odklopili akumulator in baterijo na vozilu ter pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec DARS-a je počistil cestišče.

Kolpa zalila klet

Ob 9.52 je v Prelesju, občina Črnomelj, reka Kolpa zalila klet stanovanjske hiše. Gasilca PGD Stari Trg ob Kolpi sta izčrpala okoli en kubični meter vode.

Skozi okno do poškodovanega

Ob 14.33 je v Prečni pri Novem mestu oseba padla v stanovanjski hiši in se poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto so v objekt vstopili skozi okno in odprli vhodna vrata. Skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanca oskrbeli, le-ti so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Prisotni so bili tudi policisti.

Podrl se je oporni zid

Ob 20.52 se je v naselju Rodine, občina Črnomelj, na cesto podrl kamnit oporni zid. Gasilci PGD Rodine so odstranili kamenje in očistili cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica kino med 6. in 7.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP AFP Dobova med 7. in 9.30 uro ter na območju TP Bukošek Cerjak med 10. in 12.30 uro.

Vaji

Ob 9.43. uri bo na območju Bošta potekala vaja, v kateri bo sodelovalo PGD Bizeljsko. V ta namen se bo uporabila sirena javnega alarmiranja z znakom ˝neposredna nevarnost˝.

Ob 9.30 bo gasilska vaja tudi v naselju Vrhtrebnje. Zaradi tega bodo prožene sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Dobrnič, Gorenji Vrh pri Dobrniču in Vrhtrebnje.

M. K.