Tudi Julijina je zdaj odprta

17.10.2023 | 08:00

Julijina brv je tudi uradno odprta. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto je letos bogatejše za dve premostitvi reke Krke, za dve brvi. Štukljevo in Julijino. Potem ko so Štukljevo brv uradno odprli, ko ta še niti ni imela imena, junija, je zdaj uradno odprta tudi druga nova brv, kandijska, poimenovana Julijina brv, po Prešernovi muzi Juliji pl. Scheuchenstuelejevi, bolj poznani po svojem dekliškem priimku Primic.

Mestna občina je uradno odprtje obeležila s slovesnostjo, posvečeno Juliji, ki je, potem ko se je poročila z Jožefom von Scheuchenstuelom, živela v neposredni bližini nove brvi, v gradu Neuhof oziroma Mostec. Občinstvo je na odprtju lahko slišalo Trdinove zapiske o Juliji in tudi Prešernove verze ter tri odlomke iz Makovčeve opere Julija, ki sta jih zapela Irena Yebuah Tiran in Rok Bavčar. Zbrane je med drugim nagovoril tudi župan Gregor Macedoni, ki je poudaril pomen peš poti, ki preko Julijine brvi in po Sprehajališču Primičeve Julije povezuje en konec mesta z drugim.

Član uprave podjetja CGP Edo Škufca

»Tako, kot je Lojze Slak prepeval v eni izmed svojih skladb, kdo bi objel lepše kot Krka to naše mesto. To so spoznali tudi predstavniki Mestne občine Novo mesto in projektanti, ki so objeli desni in levi breg. Nastal je krasen most, odličen projekt. Gradnja je bila precej zahtevna. Predvideno je bilo, da se steber na sredini izvede prek plavajočega objekta, kar smo spremenili in smo sredinski steber postavili s pomočjo nasipa, tako da smo postavili tri pilote s premerom 120 cm ... sredinski steber ima obliko kajaka ali kanuja, ki tako zelo malo ovira tok reke Krke in tudi sam most v to okolje, po domače povedano, zelo paše. Projekt je resnično lep in bo vsak Novomeščan nanj lahko zelo ponosen,« je med drugim o gradnji mostu povedal Edo Škufca, član uprave podjetja CGP, ki je zgradilo brv.

I. V.

