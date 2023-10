V rokometnem pokalu že za uvod trebanjsko-velenjski dvoboj

17.10.2023 | 09:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Rokometna zveza Slovenije je opravila žreb parov šestnajstine finala pokalnega tekmovanja za moške. Že v prvem dvoboju se bosta pomerila trenutno vodilni ekipi državnega prvenstva Gorenje Velenje in Trimo Trebnje.

Že v 1/16 finala bosta poleg tega najbolj zanimivega obračuna še dva povsem prvoligaška: v enem paru sta se znašla Slovenj Gradec in Škofljica, v drugem pa Sviš Ivančna Gorica in Urbanscape Loka.

Vsi pari so:

RK SLOVENJ GRADEC : ŠRD ŠKOFLJICA

RK SEVNICA : RK JERUZALEM ORMOŽ

RK AJDOVŠČINA : RK FRANKSTAHL RADOVLJICA

RK ARCONT RADGONA : RK ČRNOMELJ

RD HERZ ŠMARTNO : MRK LJUBLJANA

RD BUTAN PLIN IZOLA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD URBANSCAPE LOKA

RK MARIBOR BRANIK : RK POMURJE

ŠD MOKERC-KIG : RK DOBOVA

RD RIKO RIBNICA : RK KRŠKO

RK DRAVA PTUJ : MRK KRKA

RK KOČEVJE : RK DOL TKI HRASTNIK

MRK NOVA GORICA : RD LL GROSIST SLOVAN

RK GORENJE VELENJE : RK TRIMO TREBNJE

RD MOŠKANJCI-GORIŠNICA : RK VELIKA NEDELJA

RD ALPLES ŽELEZNIKI : RD KOPER

Ekipe bodo tekme 1/16 finala predvidoma igrale 8. novembra.

Že pred žrebom so si prejšnji teden v predkrogu uvrstitev med 32 v pokalnem tekmovanju zagotovili Drava Ptuj, Velika Nedelja in Maribor Branik, ki so premagali Jadran Hrpelje-Kozino, Grosuplje in Kronos Logatec.

STA; M. K.