Srečala sta se slovenski in hrvaški bibliobus

9.10.2023 | 19:20

Novomeška ekipa knjižničarjev ob svojem bibliobusu.

Novo mesto, Karlovec - Konec tedna je na Hrvaškem potekalo bibliobusiranje – enodnevno srečanje slovenskega in hrvaškega bibliobusa na Hrvaškem. Potujoči knjižnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Mestne knjižnice Ivan Goran Kovačić Karlovec sta se predstavili na območju, kjer živijo tudi pripadniki slovenske narodnostne skupnosti na Hrvaškem.

Namen projekta je bil pripraviti skupno popotovanje ter predstaviti storitve in knjižnične zbirke novomeške potujoče knjižnice.

Srečanje je uspelo, udeležilo pa se ga je preko 300 osnovnošolskih otrok in vrtičkarjev z njihovimi učiteljicami in vzgojiteljicami.

Kot pove Zala Štamcar, vodja krajevne knjižnice Škocjan, ki se je še s štirimi sodelavci iz novomeške knjižnice udeležila bibilobusiranja, so obiskovalci prisluhnili pravljicama v slovenskem in hrvaškem jeziku, sodelovali so v ustvarjalnih delavnicah, vzdušje pa so popestrili še s plesom, petjem in igro.

Obiskali so kraje Žakanje, Turanj in Grabrik (Karlovec). Povezali so se s tamkajšnjimi osnovnimi šolami in vrtci, saj je bil program v veliki meri namenjen prav tej ciljni skupini. Prebivalci območja, ki so ga obiskali, lahko do gradiva v slovenskem jeziku večinoma dostopajo le preko novomeške potujoče knjižnice, ki vsak mesec obišče Žakanje in Kamanje, ali z obiskom Osrednje knjižnice za Slovence na Hrvaškem, ki deluje v okviru Mestne knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovec.

Vera Jaćimović, vodja Službe mreže krajevnih knjižnic v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, pravi: »Veseli nas, da je tudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu podprl projekt, s katerim prispevamo k utrjevanju in dviganju višje ravni znanja slovenskega jezika v zamejstvu in ki obenem podpira vključevanje mladih v dejavnosti s področja kulture oz. organizacije v zamejstvu.«

L. M., foto KMJ Novo mesto

