Arzenal v Krki

9.10.2023 | 07:00

Včeraj ob 5.45 so v reki Krki pri Borštu v občini Brežice našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pirotehniki so ročni bombi, minometno mino in več kosov pehotnega streliva, vse izdelave iz obdobja II. svetovne vojne, odstranili in uničili na varnem kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2 na izvodu SKS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE, izvod 2.NNO DESNO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL , izvod 3.ŠMIHEL NNO-PROSTOZRAČNO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 5.BLOK 10.11.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB izvod 4. MAISTROVA, DOLENJSKA ULICA, ULICA HEROJEV;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2, izvod 4. IVANJA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Rožno, nizkonapetostno omrežje Pišotek med 08:00 in 12:00 uro, na območju TP Zajčja gora, Ledina, Ledgonje med 08:00 in 12:00 uro, na območju TP Krmelj Lisca med 08:30 in 14:00 uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Raceland med 07:00 in 08:30 uro ter na območju TPe Sremič - Koritno med 08:00 in 11:00 uro.

M. K.