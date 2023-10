V Kočevju obeležujejo 80-letnico Zbora odposlancev slovenskega naroda

3.10.2023 | 09:30

Zasedanje Zbora odposlancev slovenskega naroda je leta 1943 potekalo v tedanjem Sokolskem domu v Kočevju, današnjem Šeškovem domu. (Foto: arhiv; Zavod Kočevsko)

Kočevje - V Kočevju te dni obeležujejo 80. obletnico Zbora odposlancev slovenskega naroda, ki je v Kočevju zasedal od 1. do 3. oktobra 1943 in izvolil vrhovni predstavniški organ slovenskega naroda v osvobodilnem boju. 3. oktober je tudi občinski praznik občine Kočevje, ki ga bodo nocoj obeležili z osrednjo občinsko prireditvijo.

Med drugo svetovno vojno je Osvobodilna fronta sistematično krepila slovensko državnost. Ključni dogodek v tem procesu je bil od 1. do 3. oktobra 1943, ko je v takratnem Sokolskem domu v Kočevju potekal Zbor odposlancev slovenskega naroda. Odposlanci narodnoosvobodilnih odborov iz partizanske vojske so na njem pod geslom Narod si bo pisal sodbo sam izvolili 120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki je postal vrhovni predstavniški in zakonodajni organ slovenskega naroda v osvobodilnem boju, je zapisano na spletni strani Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Zbor je imel bolj deklarativni kot konstitutivni značaj, saj je sprejel le dva sklepa. Prvi se je nanašal na splošno mobilizacijo ljudi in gmotnih sredstev za potrebe narodnoosvobodilne borbe, drugi pa je jugoslovanski begunski vladi v Londonu odrekel pravico zakonitega predstavnika slovenskega naroda, je zapisano na spletni strani Pokrajinskega muzeja Kočevje.

3. oktober je sicer tudi občinski praznik občine Kočevje. Osrednja občinska prireditev bo danes zvečer v Športni dvorani Kočevje. Slavnostni govornik bo župan Vladimir Prebilič.

Ob 80. obletnici zbora odposlancev v Kočevju letos pripravljajo tudi druge dogodke. Med drugim je v ponedeljek v Pokrajinskem muzeju Kočevje potekal simpozij na temo zbora odposlancev, v petek pa bo v Športni dvorani Kočevje Koncert Partizanskega pevskega zbora.

STA; M. K.