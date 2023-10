9. pohod po Krožni pešpoti Prijetno domače

3.10.2023 | 08:30

Fotografije: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - S tradicionalnim zaključkom na izletniški točki na Lavričevi koči na Gradišču se je v nedeljo zaključil že deveti pohod po Krožni pešpoti Prijetno domače. Pohod, kjer pohodniki v treh dneh prehodijo preko 100 kilometrov in obiščejo vseh 12 krajevnih skupnosti v občini Ivančna Gorici, je letošnjo – deveto izvedbo v celoti prehodilo kar 33 vztrajnih pohodnikov, so sporočili z ivanške občine.

Čestitke v obliki priznanja za uspešno prehojeno pot sta pohodnikom ob zaključku izrekla župan Dušan Strnad in direktorica Zavoda Prijetno domače Maja Lampret. Zahvalo sta izrekla tudi vsem, ki so v treh dneh prehodili le del pot ter vsem posameznikom, krajevnim skupnostim in društvom, ki so pohodnike z gostoljubnostjo sprejeli ob poti. Zahvala gre tudi Planinskima društvoma Polž Višnja Gora in Šentvid pri Stični ter Gorniškemu klubu Limberk za urejenost Prijetno domače poti okrog občine.

Najbolj vztrajni pohodniki, ki so zbrali vseh 12 žigov na kartončku krožne pešpoti, pa so: Stane Erjavc, Janez Golf, Miran Kastelic, Ivan Kek, Slavko Kastelic, Angela Mandelj, Breda Kramar, Avguštin Rus, Aleš Krevs, Miran Slana, Milan Kastelic, Alojz Šinkovec, Boštjan Medvešek, Alojz Hribar, Olga Primc, Marjan Mlakar, Jožica Perme, Tončka Arko, Sonja Kastelic, Marta Ceglar, Janez Mežan, Martin Trček in Karmen Koželj Trček, Jožica in Rado Kralj, Ivanka in Anton Fortuna, Slavka in Anton Fortuna, Jožica in Jože Gregorič ter Majda in Polde Sadar.

Posebno jubilejno priznanje – pohodniški nahrbtnik za petič prehojeno pot so prejeli Jožica Kralj, Stane Erjavc in Alojz Fortuna.

M. K.

