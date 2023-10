Ivačič in Grmek na evropskem tekmovanju parov do šestega mesta

3.10.2023 | 09:00

Foto: AMZS

V Opolah na Poljskem smo dobili evropske prvake v tekmovanju parov v speedwayu. Na domačem terenu je zmagala reprezentanca Poljske, Krčan Matic Ivačič in Ljubljančan Anže Grmek pa sta dosegla šesto mesto.

Barve AMZS sta tokrat zastopala državni prvak Matic Ivačič in mladi Anže Grmek. Slovenca sta dirko začela obetavno z remijema 3:3 proti paroma Velike Britanije in Italije. V prvi vožnji je tri točke osvojil Grmek, proti Italijanoma pa je bil na prvem mestu Ivačič. Tudi v naslednjem nastopu proti domačinoma se je izkazal Ivačič z drugim mestom in minimalnim porazom 4:2. Sledila sta nastopa proti Danski in Latviji, kjer sta Slovenca slabše začela in izgubila dvoboja s 5:1. V zadnjem nastopu proti reprezentanci Finske si je Ivačič izboril drugo mesto in rezultat 4:2.

Skupno sta Slovenca osvojila 12 točk. Ivačič je končal pri osmih točkah (0,3,2,1,0,2), Grmek pri štirih (3,0,0,0,1,0), kar je zadostovalo za končno šesto mesto pred reprezentanco Italije.

Evropski prvaki so s 26 točkami postali Poljaki v postavi Przemysław Pawlicki, Szymon Woźniak in rezervni voznik Mateusz Cierniak. Drugo mesto so osvojili Danci, najnižjo stopničko pa so si po izenačenem boju z Britanci in Latvijci prislužili Finci.

AMZS; M. K.