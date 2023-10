V naselju Brezje je izzival

2.10.2023 | 15:00

Novomeške policiste so v noči na soboto poklicali na pomoč iz naselja Brezje. 58-letni opit kršitelj je namreč razgrajal in družinske člane spodbujal k pretepu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, njihovih ukazov pa ni upošteval, zato so policisti morali uporabiti prisilna sredstva, ga obvladati in odpeljati v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Opit voznik v 21-letnika

Med naseljema Kamni Potok in Štefan se je v petek okoli 19.30 zgodila prometna nesreča. Povzročil jo je 62-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in oplazil nasproti vozeči avtomobil, s katerim je pravilno pripeljal 21-letni voznik. V nesreči ni bilo poškodovanih. Povzročitelju, ki je vozil pod vplivom alkohola - v litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola – so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ni želel ustaviti in še napihal

Policisti PP Krško so v noči na nedeljo ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je s počasno in nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Voznik Audi A4 sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da gre za 31-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,22 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan brez vozniškega dovoljenja

V noči na nedeljo so sevniški policisti v Sevnici ustavili voznika kombija Peugeot boxer. Ugotovili so, da 48-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligrama alkohola. Na kombiju je imel nameščeni različni registrski tablici, ki pripadajo drugim vozilom. Peugeot boxer so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Huje poškodovan motorist

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v nedeljo malo pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznikov dveh osebnih vozil v Žužemberku. Opravili so ogled in ugotovili, da je 55-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil voznice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. Motorista je po trčenju odbilo še v avtomobil voznika, ki je vozil pred njim. Huje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomili in kradli

V Križevski vasi na območju PP Metlika je v petek nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar.

V noči na soboto je v Krškem nekdo vlomil v poslovne prostore in iz predala pulta odtujil menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Novem trgu v Novem mestu je v noči na soboto neznanec vlomil v kombi in odtujil mobilni telefon, slušalke in denarnico z denarjem in dokumenti. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.500 evrov.

Z dvorišča objekta v kraju Vrhovo pri Mirni Peči je med petkom in soboto nekdo odtujil neregistrirano kolo z motorjem Automatic M3 modre barve.

Zagorela drvarnica

V naselju Grabrovec na območju PP Metlika je v petek malo pred 13. uro zagorel lesen objekt. Ogenj je zajel drvarnico ob stanovanjski hiši, ki je v celoti pogorela. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 15.000 evrov premoženjske škode. Po prvih ugotovitvah kriminalistov, ki so opravili ogled, je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli sprovajalce in tujce

Policisti so med opravljanjem nalog na območju Čateža ob Savi v noči na soboto ustavili voznico kombija Opel vivaro, nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 44-letna državljanka Nemčije v vozilu prevaža tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V vozilu je bilo 13 državljanov Turčije, osem državljanov Iraka, štirje državljani Sirije in državljan Palestine.

V noči na nedeljo so na avtocesti iz smeri Obrežja proti Brežicam ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault scenic hrvaških registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, zapustil avtocesto in v krožišču v Čatežu ob Savi izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino, zapustil vozilo in pobegnil. Policisti so do prihoda reševalcev nudili pomoč dvema državljanoma Turčije, ki ju je voznik prevažal v prtljažniku in sta se v nesreči poškodovala. Na območju Čateških Toplic so izsledili in prijeli tudi pobeglega 24-letnega voznika, državljana Turčije.

V noči na ponedeljek so policisti v Trnju na območju Brežic opazili kombi hrvaških registrskih oznak. V kombiju je bilo 12 državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Voznik je še pred prihodom policistov s kraja pobegnil. Osumljencem kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Policisti so tako ta konec tedna na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Kapele, Loče, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Mokrice, Čatež ob Savi, Sela pri Dobovi, Brežice, Jereslavec, Mihalovec) izsledili in prijeli 230 državljanov Afganistana, 83 državljanov Maroka, 65 državljanov Pakistana, 38 državljanov Rusije, 23 državljanov Sirije, 22 državljanov Indije, 20 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Sierra Leone, osem državljanov Nepala, osem državljanov Mongolije, osem državljanov Šrilanke, osem državljanov Turčije, pet državljanov Irana, pet državljanov Konga, tri državljane Gvineje, tri državljane Alžirije, tri državljane Eritreje, dva državljana Egipta, dva državljana Gane in dva državljana Iraka in na območju PP Črnomelj šest državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Povzetek dogajanja med vikendom

Na Policijski upravi Novo mesto so med vikendom skupno posredovali v 278 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 784 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, je v poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik. Kot je dodala, so minuli konec tedna policisti zasegli vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so tudi zaradi 50 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin, posredovali pa tudi zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreč pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

