Profesor in dijaka v muzejski knjižnici

2.10.2023 | 14:00

Alenka Černelič Krošelj, Andraž Kovačič, Robert Šupe in Stane Tomazin

Robert Šupe je poskrbel, da so poslušali glasbo Johannesa Brahmsa.

Andraž Kovačič je s harmoniko navdušil zbrane. (Foto: M. L.)

Brežice - Posavski muzej Brežice je v nizu klasičnih večerov pripravil včeraj drugega. Pogovorni večer, ki je eden od dogodkov s skupnim naslovom Prva nedelja v muzeju, so ob svetovnem dnevu učiteljev posvetili prijatelju in donatorju muzeja, profesorju geografije in zgodovine na Gimnaziji Novo mesto, Robertu Šupetu iz Brežic.

V specialni knjižnici muzeja sta z nekdanjim dijakom, zdaj igralcem Stanetom Tomazinom, večer obarvala klasično z branjem in klasične poezije po njunem izboru.

Šupe je poskrbel tudi za klasično glasbo. Tako so poslušali poslušali koncert za violino in orkester Johannesa Brahmsa, in sicer vinilno gramofonsko ploščo iz Šupetove donacije muzeju.

Andraž Kovačič iz Rodin pri Trebnjem, evropski prvak v igranju na diatonično harmoniko, ki je dijak 3. letnika Gimnazije Novo mesto, je prispeval živo glasbo. Nastopil je s Straussovo in dvema skladbama Astorja Piazzolle; vse tri je priredil Sandi Ravbar.

Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj.

Večer so zaključili s pogostitvijo, čisto za konec so udeleženci prisluhnili še enkrat virtuozu Andražu Kovačiču, ki je omenjene skladbe zaigral v Viteški dvorani.

Robert Šupe je v začetnem nagovoru v slogu učitelja, ki sprašuje učence, kot je v šali dejal sam, zbrane povprašal, kaj jim pomeni beseda »klasika«. »Klasika je brezčasna lepota,« je še sam ponudil odgovor in pri tem dejal, da je to pač ponovil za nekom.

Profesor Šupe je vesel, kot je rekel, da smo prvič v samostojni Sloveniji dočakali, da ima šolsko ministrstvo ime Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kot ugotavlja, v šolah poudarjajo pomen digitalnega opismenjevanja. To učenje je pomembno, vendar je ob tem treba utrjevati v mladih vrednote, ker le s temi – on jih je naštel 72 - je družba zdrava in trdna.

Alenka Černelič Krošelj se je v kratki uvodni predstavitvi zahvalila Šupetu kot donatorju muzeja. Med najnovejšo opremo, ki jo je prispeval, je med drugim tudi bogat lestenec z znakom nizozemske kraljeve družine.

M. L.

