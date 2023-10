Selitve še ne bo: Črpalko iz centra

2.10.2023 | 07:50

Petrolova bencinska črpalka v centru Šentjerneja stoji ob stanovanjskem in trgovskem naselju, nasproti šole, vrtca ... (Foto: L. M.)

Šentjernej - Kot vsak večji kraj ima tudi Šentjernej bencinsko črpalko, in sicer Petrolovo. Občani so s tem seveda zadovoljni, a s širitvijo in z razvojem je postalo manj sprejemljivo, da ta stoji v centru – ob regionalni cesti proti Kostanjevici, v neposredni bližini večjega trgovskega centra, stanovanjskih blokov in hiš, osnovne šole in vrtca, občinske stavbe, pošte, policije – in da se je razširila. Kot je na eni izmed občinskih sej opozoril svetnik Aleš Trbanc (SDS), je Petrolova bencinska črpalka v kraju, ki je kmetijsko in gospodarsko zelo močen, nujna, pa vendar bi jo mogoče veljalo umestiti kam na obrobje.

L. Markelj