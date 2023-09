Donatorji prispevajo 18 štipendij

30.9.2023 | 15:40

Ob podpisu sporazuma je dijake nagovorila tudi predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar. (Foto: OZ RK Novo mesto)

Novo mesto - Že 19. šolsko leto Območno združenje RK Novo mesto podeljuje štipendije, ki jih prispevajo donatorji, fizične osebe ali podjetja.

Letos so, kot sporočajo, na novomeški RK prejeli 26 vlog. Izbrali so 18 dijakov ali študentov, ki jim 11 donatorjev, nekateri darujejo več štipendij, daruje po 84 evrov pomoči mesečno.

Do štipendije RK so upravičeni dijaki ali študenti, ki ne prejemajo druge štipendije. Največkrat prihajajo zato iz migrantskih družin, ker jim status ne omogoča republiške štipendije. Pomoč je namenjena plačilu šolskih in obšolskih obveznostim.

Kar 16 od 18 štipendistov obiskuje šole na Šolskem centru Novo mesto, štirje Srednjo elektro šola in tehniška gimnazija, trije Srednjo strojno šolo, osem Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo in eden Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo, en je dijak Splošne gimnazije ter ena študentka Zdravstvene fakultete.

Med celim šolskim letom bodo, kot napovedujejo na Rdečem križu, spremljali učni uspeh štipendistov ter jih vabili na njihove prostovoljske dejavnosti. Štipendisti so se tudi s posebnim sporazumom, ki so ga podpisali, zavezali, da bodo sodelovali kot aktivni prostovoljci RK v humanitarnih akcijah in na Humanitarnem počitniškem tednu mladih.

''Štipendistom želimo uspehov v šoli in veliko veselja pri opravljanju prostovoljnega dela na novomeškem RK,'' so še zapisali na OZ RK Novo mesto.

M. K.