2. SNL: Nov poraz za Krko na Portovalu

30.9.2023 | 10:40

Foto: FB NK Krka

Nogometaši Beltincev so v 11. krogu 2. slovenske lige v gosteh v Novem mestu premagali Krko z 2:0 in se povzpeli na prvo mesto lestvice. Luka Pihler in Filip Kosić sta bila strelca za zmagovalce.

Beltinčani imajo zdaj točko prednosti pred Gorico in doslej vodilnim Primorjem. Novogoričani so tokrat z 2:1 premagali Fužinar, potem ko je odločilni gol v 62. minuti dosegel Luka Baruca. Sicer še vedno neporaženo Primorje pa je igralo le 0:0 proti Iliriji v Ljubljani.

- petek, 29. september:

ILIRIJA 1911 - PRIMORJE EMUNDIA 0:0

* Ljubljana, gledalcev 90, sodniki: M. Kordež, G. Kordež, Jonke.

* Strelci: /.

* Ilirija: Dermastija, Zukić, Štricelj, I. Nadarević (od 83. Novak), Djermanović, Rorič, Benkič (od 83. L. Nadarević), Jug (od 88. Špernjak), Cukjati, Rotar, Medič Slaček.

* Primorje: Macan, Dobnikar, Fogec, Lusa (od 60. Suljanović), Čandić (od 79. Ignjatović), Zavnik, Petek, Dedić, Bešir, Jermol, Gulič (od 46. Ndzengue, od 74. Jerin).

* Rumeni kartoni: Cukjati, Rorič, Zukić; Dedić, Fogec.

* Rdeči karton: /.

GORICA - FUŽINAR RAVNE 2:1 (1:0)

* Nova Gorica, gledalcev 250, sodniki: Tozan, Knafelc, Jerman.

* Strelci: 1:0 Hrka (36.), 1:1 Kitek (54./11 m), 2:1 Baruca (62.).

* Gorica: Jurca, Leban (od 71. Bustos Glavas), Tomiček, Žejen, A. Marinič, Vendramin, Lesjak (od 81. Almeida), Hrka, Vekić, Jalinous, Baruca.

* Fužinar: Deronja, Verbič, Bajraj, Carl (od 59. Adrović), Igwe, Kitek, Morariu (od 70. Gaberšek Rotovnik), Irmančnik, Turkuš, Gutić, Turičnik (od 70. Hovnik).

* Rumena kartona: Baruca; Turkuš.

* Rdeči karton: /.

KRKA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 0:2 (0:1)

* Novo mesto, gledalcev 200, sodniki: Bl. Bezjak, Flajšman, Bo. Bezjak.

* Strelca: 0:1 Pihler (29.), 0:2 Kosić (73./11 m).

* Krka: Čadež, Blaževski (od 78. Kovačič), Mešanović, Milanović, Hodžić, Bedek, Krznarić, Maksimović (od 78. Radovič), Marković (od 54. Medle), Perić-Komšić (od 62. Dervišević), Gliha (od 54. Kancilija).

* Beltinci: Moćić, Težački, Zorman (od 58. Vodeb), Kosić (od 79. Leban), Pihler, Štrakl, Sočič, Kralj (od 79. Emruli), Nerguti (od 86. Dvoršak), Kaučič, Rantaša.

* Rumeni kartoni: Hodžić, Mešanović; Sočič.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 30. september:

15.30 KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - TABOR SEŽANA

15.30 RUDAR VELENJE - TRIGLAV KRANJ

15.30 NAFTA 1903 - VITANEST BILJE

15.30 JADRAN DEKANI - BRINJE GROSUPLJE

- nedelja, 1. oktober:

15.30 DRAVINJA - TKK TOLMIN

* Lestvica:

1. Beltinci Klima Tratnjek 10 7 2 1 22:7 23

2. Gorica 10 7 1 2 21:9 22

3. Primorje eMundia 10 6 4 0 17:8 22

4. Brinje Grosuplje 8 5 0 3 17:7 15

5. Triglav Kranj 9 4 3 2 16:9 15

6. Nafta 1903 8 4 2 2 14:10 14

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 9 4 2 3 12:10 14

8. Vitanest Bilje 9 3 3 3 16:16 12

9. Jadran Dekani 9 3 3 3 9:9 12

10. Fužinar Ravne 10 3 2 5 13:19 11

11. Rudar Velenje 9 2 3 4 9:12 9

12. Krka 10 2 2 6 11:16 8

13. Dravinja 9 2 2 5 8:19 8

14. Ilirija 1911 10 1 4 5 6:14 7

15. TKK Tolmin 9 2 1 6 8:18 7

16. Tabor Sežana 9 0 4 5 8:24 4

STA; M. K.