Menedžerka leta direktorica Adrie Dom Marta Kelvišar

28.9.2023 | 10:30

Marta Kelvišar (Foto: osebni arhiv)

Ljubljana/Črnomelj/Portorož - Priznanje za menedžerja leta gre letos v roke Marti Kelvišar, direktorici črnomaljskega izdelovalca mobilnih hišk in šotorov za glamping Adria Dom. Kot poudarjajo v komisiji za izbor, gre za poslovno voditeljico, ki bolj kot na obljube stavi na dejanja. Priznanje bo prejela drevi v okviru Managerskega kongresa v Portorožu.

"Marta Kelvišar je poslovna voditeljica, ki pri obljubah pritiska na zavoro in pri dejanjih dodaja plin. Ker je prepričana, da so poslovni voditelji uspešnejši, če dajo več kot obljubljajo," so v Združenju Manager zapisali v obrazložitvi letošnjega izbora.

Kelvišar devet let vodi črnomaljsko družbo, ki je del skupine Adria v lasti francoske skupine Trigano. V Združenju Manager jo opisujejo kot voditeljico, ki ne sprašuje, kaj je mogoče in kaj ne, ampak kaj je smiselno.

S svojo karizmo in energijo je podjetje po navedbah menedžerske stanovske organizacije popeljala do globalno priznanega narekovalca smernic na področju mobilnih in modularnih hiš ter mobilnih šotorov.

Kot rezultate njenega dela v komisiji za izbor navajajo modernizacijo poslovanja, visoko organizacijsko kultura, inovacije, okolju prijazne in kakovostne izdelke z vrhunskim dizajnom in višjo ceno in povprečno 20-odstotno rast podjetja v zadnjih osmih letih. V devetih letih je družba prihodke povečala z okoli 17 milijonov evrov na nekaj manj kot 57 milijonov, dodano vrednost na zaposlenega s 30.000 evrov na 68.000 evrov.

Zaradi širitve trgov in vse večjega povpraševanja po njihovih hišicah in šotorih so v proizvodnem obratu v poslovni coni Kanižarica pri Črnomlju prilagodili organizacijo dela. Tako so uvedli delo v dveh izmenah, povečali produktivnost in dvignili število zaposlenih za skoraj 200 odstotkov na 305. Uvedli so tudi vitko poslovanje in se znebili nepotrebnih stroškov in sredstev, navajajo v Združenju Manager.

Pri tem naj bi osrednjo pozornost v podjetju vseeno posvečali zaposlenim, njihovemu sodelovanju pri procesih, učenju na strokovnih področjih in o mehkih veščinah ter mentorstvu, napredovanju in nagrajevanju. S tem naj bi si zagotovili večjo zavzetost delavcev.

Podjetje po navedbah združenja tudi veliko vlaga v trajnost in raziskovalno-razvojno dejavnost. Samo lani so tako za razvoj 37 novih izdelkov namenili 2,1 milijona evrov. V tehnološko opremo pa so v zadnjih štirih letih vložili 1,6 milijona evrov, od tega največ v digitalizacijo proizvodnje. Adria Dom po navedbah komisije za izbor obenem podpira številne lokalne projekte, prireditve, posameznike, klube, društva.

STA; M. K.