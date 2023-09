Policija zaradi migrantov okrepila nadzor ob meji; ne vnovični notranji nadzor, a ''nikoli ne reci nikoli''

27.9.2023 | 17:15

Policijski nadzor v Rigoncah (Foto: arhiv DL: M. L.)

Ljubljana/Novo mesto/Koper - Policija je letos obravnavala že več kot 41.000 oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo, zato so policisti danes zjutraj na nekaterih najbolj kritičnih delih meje, zlasti na meji s Hrvaško, še okrepili svoje aktivnosti. Na policiji zagotavljajo, da pri okrepljenem nadzoru ne gre za vnovično vzpostavljanje notranjega nadzora na meji.

Kot je v izjavi za javnost poudaril direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Marko Gašperlin, so policisti trenutno okrepili aktivnost na območjih policijskih uprav Novo mesto in Koper, "kjer podatki kažejo na največjo obremenjenost."

Zagotovil je, da pri okrepljenem nadzoru meje s Hrvaško ne gre za vnovično vzpostavljanje notranjega nadzora na meji, kot ga izvaja Avstrija na skupni slovensko-avstrijski meji, ampak za okrepljene izravnalne ukrepe, ki jih v policiji že ves čas izvajajo na obmejnih območjih.

"Naše aktivnosti bodo še naprej usmerjene v zagotavljanje varnosti ob notranjih mejah, predvsem pa v odkrivanje in prijetje tihotapcev in odkrivanje druge čezmejne kriminalitete ter s tem zagotavljanje varnosti vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije," je poudaril.

Slovenska policija, je dodal, se je temeljito pripravila na vstop Hrvaške v schengensko območje. To dokazujeta podatka, da je letos prijela že več kot 41.700 tujcev, ki so nedovoljeno prešli mejo, in 275 tihotapcev, težava pa je, da več kot 98 odstotkov prijetih tujcev v policijskem postopku izrazi namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, zato jih policija preda v nadaljnji azilni postopek. Tudi v primeru ponovnega prijetja teh tujcev ti namreč ponovno izrazijo namero za mednarodno zaščito, policija pa jih lahko samo vrne v azilni dom, je pojasnil Gašperlin.

Po njegovih pojasnilih se s tovrstnimi problemi srečujejo vse države Evropske unije, kjer so nezakonite migracije bolj kot ne tranzitne narave. Vloga za mednarodno zaščito pa je samo način, da se tujci izognejo postopkom vračanja po sporazumih oziroma v državo izvora.

"Žal to evropska zakonodaja trenutno omogoča, zato si še toliko bolj želimo, da bi prišlo do sprejetja t. i. EU migracijskega pakta, ki je v postopku sprejemanja v organih EU," je pojasnil Gašperlin.

Na policiji ugotavljajo tudi, da se število nedovoljenih prehodov meje v EU letos povečuje, kar še posebej velja za tako imenovano zahodno balkansko pot.

Za takšno stanje vidijo več razlogov, poleg pomanjkljivega nadzora na zunanjih mejah EU tudi neusklajen vizni režim Srbije in BiH z Evropsko unijo, ki ga izkoriščajo tako kriminalne združbe kot migranti, na primer iz Turčije, Rusije, Kitajske, še do nedavnega tudi Kube, Burundija, Tunizije, je poudaril Gašperlin in dodal, da je policija zaradi opisane situacije še dodatno intenzivirala izvajanje možnih ukrepov, predvsem ob meji s Hrvaško, pa tudi Madžarsko.

"Na določenih lokacijah zagotavljamo izvajanje policijskih aktivnosti 24 ur na dan, število in opremo policistov sproti prilagajamo ocenam varnostnih tveganj. Prav tako smo intenzivirali 'prikrite civilne' kontrole čezmejnega prometa s ciljem odkrivanja organiziranih prevozov tujcev. Intenzivno sodelujemo tudi z vsemi sosednjimi državami v t. i. mešanih policijskih patruljah in s poostrenimi nadzori," je med drugim poudaril Gašperlin.

Poklukar: V tem trenutku ukrepa vzpostavitve notranjega nadzora meje ni na mizi

Tudi notranji minister Boštjan Poklukar je zanikal, da bi šlo pri okrepljenem nadzoru meje s Hrvaško za vnovično vzpostavljanje notranjega nadzora na meji. "V tem trenutku tega ukrepa ni na mizi," je dejal v izjavi za medije.

Ni pa te možnosti izključil. "Če se kot minister za notranje zadeve vprašam, kaj sem počel v mojem prvem mandatu tukaj na ministrstvu za notranje zadeve, lahko samo odgovorim, da si nikoli nisem mislil, da bom zaprl zahodno mejo z Italijo, pa jo v času covida-19 sem. Torej, tudi tukaj odgovarjam, nikoli ne reci nikoli," je dodal Poklukar.

Okrepljen nadzor policija po ministrovih besedah izvaja na začasnih nadzornih točkah, ki jih sproti prilagaja, "v kolikor bo treba vzpostaviti še kakšno, pa bo to tudi naredila". Policija po potrebi ustavi sumljivo vozilo in ga preveri, kar je sicer prepuščeno presoji vsakega posameznega policista, je povedal.

Po neuradnih informacijah portala 24ur.com so bile nadzorne točke vzpostavljene takoj za nekaterimi mejnimi prehodi, kjer je mogoče varno ustaviti, in sicer na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto pri železniškem nadvozu v Rigoncah, Trnovcu pri Metliki, na Obrežju pri Kalinu. Za mejnim prehodom Obrežje naj bi policija izvajala opazovalno službo.

Hrvaška pričakovala okrepljen nadzor na meji s Slovenijo

Okrepljen nadzor Slovenije ob meji s Hrvaško ne pomeni ukinjanja schengenskega območja, je danes ocenil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Predsednik sabora Gordan Jandroković je dejal, da je bila odločitev Slovenije pričakovana, in izrazil prepričanje, da ne gre za znak nezaupanja do Hrvaške.

"Slovenska uvedba policijskih nadzornih točk ob meji s Hrvaško ne pomeni ukinjanja schengenskega območja, temveč okrepljen nadzor zaradi dejavnosti tihotapcev," je danes dejal Božinović za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Poudaril je, da bo promet čez mejo kljub okrepljenemu nadzoru še naprej potekal po schengenskem režimu in brez zaustavljanja.

Božinović je še pojasnil, da podobno kot Slovenija tudi Hrvaška izvaja izravnalne ukrepe, ki so jih uvedli po odpravi nadzora na meji, kar vključuje tudi naključni pregled vozil v prometu. Spomnil je, da ima hrvaška policija s slovenskimi kolegi vsakodnevne mešane patrulje ob meji in da je od začetka leta preprečila vstop več kot 22.000 migrantov iz Hrvaške v Slovenijo.

Jandroković je po poročanju Hine medtem ocenil, da je Slovenija odločitev sprejela zaradi povečanega števila nezakonitih prihodov migrantov in pritiska lokalnega prebivalstva, kar se dogaja tudi na obmejnih območjih Hrvaške. Poudaril je, da ta odločitev ne bo zaustavila svobodnega prehoda meje.

"Gre za izredne okoliščine. Verjamem, da so vsi ti ukrepi začasni," je še dodal. Pri tem je ocenil, da so pomemben dejavnik tudi prihajajoče evropske volitve, zaradi katerih oblasti želijo "pokazati državljanom, da imajo vse trdno pod nadzorom".

Jandroković je napovedal, da bo hrvaška stran govorila s slovenskimi kolegi, s katerimi imajo zelo odprt dialog. "Ničesar ne skrivamo drug pred drugim, imamo skupen problem, ki ga moramo reševati skupaj." Ob tem je poudaril, da meje na Hrvaškem varuje več kot 6000 policistov, in dodal, da bodo videli, ali morajo še okrepiti nadzor.

Okrepljen nadzor na meji s Slovenijo je popoldne komentiral tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović. Prepričan je, da "Slovenija to počne zaradi domače javnosti", kar razume, čeprav po njegovem mnenju obstaja tudi drugačna rešitev problema migrantov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine. "Edini način za rešitev tega je čimprejšnja vključitev BiH v Evropsko unijo," je pojasnil.

Poudaril je, da hrvaška policija dela, kar lahko. "Slovencem nimam kaj zameriti, verjetno bi to storili tudi mi. Naša policija dela, kar lahko, več kot to ne more in ne sme," je sporočil. "Zdaj vidimo, da ni Evrope brez meja, obstaja Evropa brez mejnih nadzorov, potem pa te spet uvedejo," je dodal.

STA; M. K.