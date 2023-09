Odbor o povečanem številu prebežnikov v brežiški občini (še) brez sklepov

27.9.2023 | 09:30

Vsakodnevni prizori v Rigoncah (Fotografije: arhiv DL; M. L.)

Ljubljana - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o ustavitvi nezakonitih migracij in ukrepih za učinkovito zaščito meja Slovenije, predvsem v Občini Brežice. Poslanci po petih urah niso izčrpali razprave, zato o predlaganih sklepih niso glasovali, sejo pa so prekinili.

Predstavnica vlagatelja zahteve za sklic seje Anja Bah Žibert iz SDS (ki je sicer, kot smo poročali, želela, da bi se odbor sestal kar v Rigoncah) je uvodoma pokazala fotografije iz naselja Rigonce v Občini Brežice, kjer po njenih besedah čutijo močno povečan pritisk nezakonitih prehodov meje. V naselju z okoli 180 prebivalci je po njenih navedbah mejo v septembru prečkalo 6200 prebežnikov.

Notranje ministrstvo in vlado je zato pozvala, naj prenehata z odstranjevanjem ograje na meji, ampak naj jo nasprotno dodatno postavita. K temu pozivajo tudi domačini, je dejala.

Poslanka SDS je pozvala tudi h krepitvi policijskega nadzora na območju Policijske uprave Novo mesto.

Namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc je dejal, da po vstopu Hrvaške v schengensko območje migracije ne potekajo več preko zelene meje, ampak preko različnih cestnih in železniških povezav. Zato je policija okrepila svojo stalno prisotnost in začela izvajati mešane patrulje z vsemi policijami držav, na katere Slovenija meji. Generalni direktor policije Senad Jušić je hrvaškega kolega pozval k okrepitvi mešanih patrulj na območju policijske postaje Brežice, je spomnil Ferenc.

Poudaril je, da so migranti dobro seznanjeni z azilnimi in drugimi postopki in jih pogosto izkoriščajo. Za razliko od hrvaške policije, ki migrante le napoti do azilnega doma, jih slovenska tja prepelje. Prednost tega pristopa je po besedah Ferenca v tem, da lokalno skupnost razbremenijo migrantov in z njimi povezanih občutkov nelagodja in strahu.

Policija po zagotovilih notranjega ministra Boštjana Poklukarja ravna humano in spoštuje človekove pravice tujcev in jih na kontroliran način pripelje v azilni dom v Ljubljano. Naslednji dan tam steče azilni postopek, ki pa po oceni notranjega ministra ni uspešen, saj ti ljudje azilni dom praviloma zapustijo. Policija jih vrača, ampak ti ljudje zbežijo, je pojasnil.

Glede zahtev za dodatno postavitev ograje je Poklukar ponovil, da je njena odstranitev koalicijska zaveza vlade Roberta Goloba in da ta zaveza ostaja v veljavi.

Glede tihotapcev migrantov je Ferenc povedal, da so od začetka leta pa do 25. septembra prijeli 275 tihotapcev ljudi, med njimi 267 tujcev in osem državljanov Slovenije, 250 so odredili pripor. Ferenc je zagotovil, da je Slovenija varna država.

Proti politizaciji

Župan Občine Brežice Ivan Molan je izrazil upanje, da se razprava o nezakonitih prehodih meje ne bo politizirala. Krajane Rigonc je označil kot zelo strpne do beguncev in po njegovih besedah tudi zato med obema skupinama ni prišlo do nobenega konflikta. Ob tem je izrazil obžalovanje, da nekateri občani prejemajo klice iz neznanih številk, ki jih dojemajo kot pritisk, ker opozarjajo na probleme z migracijami.

Molan je nadalje pojasnil, da je Poklukar med obiskom v Rigoncah obljubil, da bo ta del ograje odstranjen zadnji. Ob tem se zaveda, da se policija trudi po svojih najboljših močeh, vendar da obmejne občine žal ugotavljajo, da schengenski sistem na Hrvaškem očitno ne deluje.

Po oceni župana Logatca Berta Menarda statistika policije ne kaže, da bi nastanjeni v azilnem domu počeli kakšna kriminalna dejanja. Vendar, ko jih poskuša policija legitimirati, se razbežijo po dvoriščih. "Občani nimajo več živcev za takšen kaos, ljudi je strah," je dejal Menard, zato ga občani pozivajo, naj jih zaščiti.

Predstavnica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic Urša Regvar je opozorila, da so ljudje, ki neregularno prehajajo meje, izjemno ranljivi. V praksi so v izvorni državi preganjani, na sami poti pa pogosto mučeni in izkoriščani.

V razpravi je poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič opozorila, da Slovenija nima učinkovitega mehanizma, da naslovi nezakonite prehode meje, da pa lahko tega skupaj najdejo članice EU. Po njeni oceni si stranka SDS s to temo nabira politične točke, saj ograja migracij ne preprečuje, ob tem pa lokalnemu prebivalstvu povzroča velike probleme ob dnevnih aktivnostih.

Tudi poslanka Levice Nataša Sukič meni, da stranka SDS s takšnimi temami med prebivalstvom podpihuje strah pred begunci. Izvor migracij gre po besedah Sukičeve iskati v izvornih državah, te probleme pa je treba razreševati na globalni ravni.

Migracij v zgodovini ni ustavil noben zid in nobena vojska, je prepričan poslanec SD Damjan Zrim, ki se strinja z oceno, da je Slovenija tranzitna država in da so ciljne države v zahodni Evropi. Rešitev vidi v tem, da policija stopi v stik s kolegi širom Evrope in zaprosi evropsko agencijo Frontex za pomoč pri varovanju zunanje evropske meje.

STA; M. K.

