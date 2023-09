Kriza z migranti: Župan Molan - Želimo, da se tu prebivalci znova počutijo varne

Predsednica vaške skupnosti Rigonce Anka Vučajnk: »Bile so počitnice, ampak za naše otroke so bile počitnice omejene, ni bilo prostega gibanja, ker je vse bilo strah, da se bo nekaj zgodilo.«

Brežiški župan Ivan Molan: »Imamo občutek, da Hrvaška ne nadzorujea schengenske meje tako, kot bi morala.«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar: »Slovenija ni več tista država, ki bi varovala schengensko mejo, zato je schengenski prostor odprt.«

Generalni direktor policije Senad Jušić je povedal, da je policija letos aretirala že 241 tihotapcev migrantov.

V Rigoncah je danes policijska patrulja prijela skupino migrantov prav v času, ko je generalni direktor policije Senad Jušić odhajal iz Rigonc. Jušić se je ustavil in se pozdravil s policisti.

Poklukar in Jušić sta se v Rigoncah srečala z vaščani in prisluhnila njihovim opozorilom ter obljubila še večjo prisotnost policije ob meji in v vasi. (Vse foto: M. L.)

Rigonce - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se danes v Brežicah sestala z županom Ivanom Molanom in predstavniki obmejnih krajevnih skupnosti v občini Brežice. Pogovarjali so se o varnostnih razmerah v tej občini, zlasti o migrantih in omejevanju ilegalnih prihodov iz Hrvaške v Slovenijo.

Po sestanku sta minister in direktor ter župan obiskali Rigonce, kjer so jih pričakali vaščani.

Minister Poklukar je v Rigoncah povedal, da je na tem območju več kot devetdeset odstotkov vseh ilegalnih prehodov meje v Slovenijo iz Hrvaške. »Policija dela dobro. V tem letu je prijela več kot 30.000 oseb, ki so ilegalno prestopile meje. Slovenska policija dela učinkovito. Se pa seveda pozna, da Slovenija ni več tista država, ki bi varovala schengensko mejo, zato je schengenski prostor odprt,« je dejal.

V tako spremenjenih okoliščinah ima po njegovih besedah slovenska policija spremenjeno metodiko in taktiko dela ob državni meji in v notranjosti države z enotami policije, ki izvajajo izravnalne ukrepe.

»V zadnjem času se na območju vasi Rigonce, Dobova in Obrežje povečuje število ilegalnih prehodov meje, zato smo povečali število policistov na tem območju že v začetku tedna,« je poudaril minister, ki je povedal, da se je zaradi povečanega števila migrantov tudi sestal danes z brežiškim županom in s predstavniki krajevnih skupnosti ter nato posebej s prebivalci Rigonc.

»Že zdaj jim obljubim, da bosta slovenska policija in notranje ministrstvo zagotovila varnost na tem območju, zato tu povečujemo število policistov in število enot,« je dejal minister. Pri tem je poudaril, da je Hrvaška v začetku letošnjega leta vstopila v schengensko območje in da se je na celotni zahodnobalkanski poti povečalo število ilegalnih prehodov državnih mej.

»V kolikor Republika Hrvaška ne zmore varovati zunanje schengenske meje, slovenska policija seveda lahko pomaga, v kolikor bo Republika Hrvaška zaprosilo za pomoč. Vedno smo pripravljeni pomagati kljub temu, da slovenska policija že deluje v mešanih patruljah s hrvaško policijo.«

Minister in generalni direktor policije sta izpostavila tihotapljenje migrantov. To je po njunih besedah velik problem. Kot je povedal generalni direktor, je letos policija prijela 241 tovrstnih tihotapcev, zoper 214 je odrejen pripor.

Na brežiškega župana Ivana Molana se, kot je dejal, zaradi izjemnega povečanja števila migrantov na tem območju v zadnjih dveh mesecih obrača veliko prebivalcev ob slovensko-hrvaški meji od Kapel preko Dobove, Rigonc do Slovenske vasi.

»Zato sem pisal ministru in ga obenem tudi povabil, naj pride v Brežice in se seznani z razmerami. Želimo, da se tu prebivalci znova počutijo varne. Ljudje se bojijo iti na polje, bojije se sprehajati po okolici. Zato želimo, in to je naša pobuda, da pristojni bistveno povečajo število policistov na našem območju. Poleg tega krajani tudi predlagajo, da ostane panelna ograja v vaseh, in celo, da jo tam, kjer je ni, postavijo. Z ograjo bi namreč lažje usmerjali skupine migrantov. Imamo občutek, da hrvaška ne nadzorujea schengenske meje tako, kot bi morala,« je dejal brežiški župan, ki poziva pristojne državne organe, da na meddržavni ravni dosežejo, da bo Hrvaška opravljala nadzor schengenske meje bolj vestno, skladno z zakonodajo. »V kolikor tega ne bo, bo morala Slovenija razmisliti, da vzpostavi nazaj svojo kontrolo, podobno kot jo je Avstrija,« je poudaril župan. To, kar se dogaja na tem območju sedaj, je po županovih besedah izjemno neprijetno in občani se ne počutijo varne. Doslej po županovih besedah še ni prišlo do resnih incidentov, a, kot je rekel, se tu bojijo, da bi do incidentov prišlo v prihodnje.

Na nelagodje in strah domačinov je danes v Rigoncah ob obisku državnih predstavnikov opozorila tudi predsednica vaške skupnosti Rigonce Anka Vučajnk. »Števila migrantov, ki se gibljejo po vasi štiriindvajset ur na dan od jutra do večera v skupinah po deset, petnajst, se ne moreš navaditi. In živeti s tem je težko. Bojimo se za otroke, tudi za starejše, ljudje se zaklepajo v hiše,« je poudarila, kot je rekla, sta minister in generalni direktor policije obljubila povečan policijski nadzor meje. »Obljubili so, da panelna ograja ostane. Mi se nagibamo k temu, da ograjo po vasi, kjer je ni, še postavijo. Želimo, da se hrvaška policija še malo bolj odzove in bolj nadzoruje mejo. Nismo varni, otrok ne pustimo čez polja. Bile so počitnice, ampak za naše otroke so bile počitnice omejene, ni bilo prostega gibanja, ker je vse bilo strah, da se bo nekaj zgodilo,« je povedala predsednica vaške skupnosti Rigonce.

Primerjala je migracije leta 2015 in sedaj. »Takrat so skozi Rigonce hodili revni, danes hodijo fantje, stari petnajst do petindvajset let – to vzbuja med domačini neko nelagodje in strah,« je rekla Anka Vučajnk.

