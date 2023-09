Našli deset jugoslovanskih bomb

27.9.2023 | 07:00

Delo pirotehnika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.14 so pri Cundrovcu, občina Brežice, pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in ljubljanske regije na varni lokaciji uničili deset najdenih ročnih bomb jugoslovanske izdelave.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP BRUSNICE;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 3.LOČNA – BILIČ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOLŽ, izvod 3. KANČEN DOL;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 5. GOLUŠNIK V DOLINO;

- od 20:30 do 21:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMZS MAČKOVEC;

- od 21:45 do 22:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE KOGENERACIJA;

- od 23:15 do 00:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZENI DOL. TOPLICE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC, na izvodu ČISTILNA NAPRAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO 1977;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Štrit, Raški vrh, Štrit Brezje, Štrit Dule in Površje med 13. in 15. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Armez med 8.30 in 10.30 uro; na območju TP Dorc med 11.30 in 13.30 uro; na področju nadzorništvo Brežice na območju TP Žakovc, Apnence in Brezje Ponikve med 8.30 in 12. uro; na območju TP Jesenice na Dolenjskem, nizkonapetostno omrežje – Obrežje pa med 11. in 13. uro.

M. K.