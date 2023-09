Umrl je Alojz Medle

26.9.2023 | 10:10

Alojz Medle (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V 87. letu starosti je umrl Alojz Medle, ustanovitelj novomeške družbe Roletarstvo Medle.

Alojz Medle se je rodil v kmečki družini na Jugorju nad Gabrjem. Podjetniško pot sta z ženo Marto začela kot najemnika planinskega doma na Miklavžu, od koder sta se z željo, zaslužiti za lastno gostilno, odpravila na začasno delo v Nemčijo. Čeprav so se jima v tujini ponujale številne priložnosti, sta se po nekaj letih vrnila v domovino, Alojz pa je leta 1976 v garaži družinske hiše v Žabji vasi v Novem mestu odprl obrt, ki se je je izučil v Nemčiji. Rodilo se je Roletarstvo Medle, ki ima danes okoli 200 zaposlenih in več kot 40 milijonov evrov letne prodaje.

Podjetje se je kmalu začelo širiti in leta 1994 so v Žabji vasi uredili prvi prodajni salon, v Drgančevju pa so najeli dodatne proizvodne prostore. Od tam so v naslednjih letih v etapah selili v obrtno cono na Cikavi. Najprej so leta 1996 najeli objekt v spodnjem delu Cikave, kjer ima podjetje danes proizvodnjo oken, leta 2003 pa so se preselili v novozgrajeni objekt na Podbevškovi 31. Tudi ta je kmalu postal premajhen ...

Poleg žene Marte sta bila v delo podjetja od malih nog vpeta tudi oba sinova Gorazd in Robert. Ko sta odrasla, se je Alojz počasi začel umikati iz podjetja, saj sta bila naslednika ob prevzemu nalog dobro pripravljena nanje.

Tisti, ki so ga poznali, povedo, da je Alojz Medle kljub velikemu podjetniškemu uspehu vedno ostal preprost, družaben in ljudski človek. Celo življenje je imel rad šport, med drugim je bil tudi zagrizen jamar, s svojim podjetjem pa je bil znan tudi po tem, da je se je redno pojavljal kot sponzor in donator različnih društev, prireditev in akcij.

M. K.