V gostilni puščala voda

26.9.2023 | 07:00

Včeraj ob 13.12 je v ulici Lepovče v Ribnici v gostinskem objektu puščala voda iz hidranta. Gasilci PGD Ribnica so s tehničnim posegom zaprli hidrant.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu NOVO NASELJE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, na izvodu S.O. POD GL. CESTO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991;

- od 7:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE 1953.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE, izvod 2. STARE ŽAGE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Gorenja vas, Ostrožnik in Log Mokronog med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Telče, nizkonapetostno omrežje – Drušče med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Straža gora med 8:30 in 10:30 uro in na območju TP Planina pri Raki med 11:30 in 13:30 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Male Vodenice, nizkonapetostno omrežje – Male Vodenice med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.