Direktorica PU zbila pešca; nesrečo takoj prijavila in poklicala reševalce

25.9.2023 | 14:35

Direktorici PU naj bi alkotest pokazal 0,0, na odvzem krvi pa naj je ne bi napotili. (Simbolna slika; arhiv; PUNM)

Kot smo poročali, je v soboto zjutraj v Radežu v sevniški občini osebno vozilo zbilo pešča - sevniški reševalci so poškodovanega odpeljali v celjsko bolnišnico.

Kot danes poroča portal 24ur.com, naj bi nesrečo povzročila direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik, sicer Brežičanka, ki ji preizkus alkoholiziranosti ni pokazal prisotnosti alkohola, ji pa policisti po neuradnih informacijah portala niso odredili strokovnega odvzema krvi, kot je to običajno v takšnih primerih. Še naprej naj bi tudi opravljala funkcijo direktorice PU Kranj, kjer je Močnikova vodenje prevzela marca 2021.

Ker je bila v prometni nesreči udeležena oseba, zaposlena v Policiji, je postopek prevzel Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, preiskava še poteka.

Dodano ob 18.15:

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da je avtomobil, udeležen v sobotni nesreči, vozila uslužbenka policije, zato je preiskavo prevzel posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva.

Na Generalni policijski upravi navedli, da je voznica na kraju nesreče takoj ustavila, nesrečo prijavila policiji in zaprosila za prihod reševalcev. S poškodovancem je ostala na kraju in mu nudila pomoč, policisti pa so še na kraju odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

V nadaljevanju so primer prevzeli policisti Specializiranega državnega tožilstva, ki obravnavajo dogodke, v katerih so udeležene pooblaščene uradne osebe, so dodali na Generalni policijski upravi. "Zato ukrepi, kot je strokovni pregled, obravnava same nesreče in druga preiskovalna dejanja sodijo v njihovo pristojnost," so še pojasnili.

Ob tem so po zagotovilih Generalne policijske uprave policisti na kraju nesreče izvedli vse prve nujne ukrepe, ki so običajni v nesrečah s hujšimi poškodbami. Huje poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju

M. K.